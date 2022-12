﻿Rundweg am Laboer Baugebiet Krützkrög soll Verbindung erhalten

Laboe. Das Baugebiet Krützkrög am Ortseingang von Laboe liegt direkt am Gewerbegebiet und dem einzigen Einkaufszentrum Bullbrücke mit den Märkten Edeka Alpen, DM-Drogeriefachmarkt und dem Discounter Aldi. Ein neu angelegter wassergebundener Spazierweg führt direkt dorthin. Allerdings können Einwohner der angrenzenden Mehrfamilienhäuser der Wankendorfer Baugenossenschaft und der dahinterliegenden Reihenhäuser diesen Weg nicht direkt erreichen. Sie müssen den Umweg über den Schwanenweg nehmen, wenn sie fußläufig oder mit dem Rad zum Einkaufen wollen – oder schlagen sich durch das Gebüsch. Auf Antrag der SPD-Fraktion soll nun eine Verbindung zwischen dem Fußweg Möwenstieg und dem Rundweg geschaffen werden. Dem Antrag stimmten alle Fraktionen zu.

Abkürzung durch den Knick genommen – seit 2020 mahnt ein Neubürger

Winfried Schröder ist einer der rund 500 Neubürger, die sich im Neubaugebiet Krützkrög ein neues Zuhause geschaffen haben. Er wohnt seit 2020 direkt an dem Rundweg. „Ich habe sehr häufig beobachtet, dass die Leute sich durchs Gebüsch schlagen, Mütter mit kleinen Kindern über eine wackelige Planke balancieren, alte Menschen auch schon mal stolpern. Das ist gefährlich“, sagte Schröder. Selbst Eltern mit kleinen Kindern auf dem Arm wählen diesen Weg.

Das Baugebiet Krützkrög in Laboe Im Neubaugebiet Krützkrög sind Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser sowie auch Genossenschafts-Wohnungen entstanden. Damit wird die Gemeinde Ostseebad Laboe um rund 500 Einwohner größer. Zum Baugebiet gehören eine Kita und ein Abenteuer-Naturspielplatz. Die Grünflächen sind als Blühwiesen ausgewiesen, der Rundweg wurde als wassergebundener Weg, gesäumt von Bäumen, angelegt.

Wer sich vor Ort ein Bild macht, sieht, was gemeint ist. Der Zaun, der den Spielplatz abgrenzt, ist so marode, dass die Bretter lose an den Seiten hängen, eine Lücke ist als Zugang zum Weg freigemacht worden. Über den umlaufenden Graben hat jemand eine Holzplanke gelegt, um besser übersteigen zu können. Gleich daneben ziehen sich Trampelpfade durch den Knick. Denn die Anwohner der 150 Wohneinheiten der Mehrfamilienhäuser im Kiebitzredder und den dahinterliegenden Reihenhäusern können den Rundweg zum Einkaufszentrum offiziell nicht erreichen und müssen den weitaus längeren Weg über den Schwanenweg in Kauf nehmen. Da der Mensch von Natur aus bequem ist, haben sich schnell Abkürzungen gefunden.

Schröder hatte seine Beobachtungen zunächst dem Bürgermeister mitgeteilt, doch bis heute habe sich nichts getan, sagte der Neubürger. Auch auf ein zweites Schreiben in diesem Sommer tat sich nichts. Schließlich habe er sich an die SPD-Fraktion gewandt, dort seine Anregung geschildert und auf die mangelnde Sicherheit hingewiesen. Die nahm sich nun des Themas an und brachte es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses auf den Tisch. Mit Erfolg, denn alle Fraktionen waren sich einig: Da muss Abhilfe geschaffen werden. Sie folgten dem Vorschlag der SPD-Fraktion.

Sofort soll eine sichere Querung mit einem Holzsteg helfen

Demnach soll der bereits ausgebaute Weg Möwenstieg entlang des Blockheizkraftwerkes der Wankendorfer um etwa 30 Meter verlängert werden, um eine Anbindung zu schaffen. Dabei gibt es zwei Hürden: Die dort vorhandene Eiche soll erhalten bleiben, was ein Verschwenken des Weges nötig machen würde. Und: Das Grundstück, über den der Weg läuft, gehört der Wankendorfer Baugenossenschaft. Die baute dort vor drei Jahren ein Blockheizkraftwerk zur Versorgung des Neubaugebietes und platzierte es so, dass zwischen BHKW und Anliegern bereits eine Fläche für einen Weg vorgehalten ist, der aber von Gestrüpp überwuchert ist. Bürgermeister Heiko Voß soll nun Gespräche führen, wie schnellstmöglich der Möwenstieg verlängert und an den Rundweg angeschlossen werden kann. Als sofortige Lösung soll eine sichere Querung des Knicks „mit einem kleinen Holzsteg“ geschaffen werden.