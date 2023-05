﻿Alte Schule Heikendorf: So geht es mit der Ortsmitte weiter

Heikendorf. Die Fraktionen in Heikendorf haben in den vergangenen Wochen hart darum gestritten, ob eine Machbarkeitsstudie zu den Plänen der Gruppe „Leben und Wohnen im Alter“ für die alte Schule in Auftrag gegeben werden soll. Ergebnis: In der jüngsten Gemeindevertretersitzung entschieden sich die Fraktionen für eine Machbarkeitsstudie, die vom Land finanziert wird.

Die Gruppe „Leben und Wohnen im Alter“ hatte im vergangenen Jahr gefordert, auf dem Gelände seniorengerechte Wohnungen sowie eine Pflegeeinrichtung zu bauen. Denn bezahlbare barrierearme Wohnungen seien in Heikendorf knapp und auch Plätze für ein betreutes Wohnen gebe es zu wenig, so die Planungsgruppe. Sie setzt sich aus Vertretern des Seniorenbeirates und älteren Heikendorfern und Heikendorferinnen zusammen.

Heikendorf: Kompromisse für alte Schule gefunden

Gemeinsam mit dem Architekturbüro Zastrow und Zastrow erarbeiteten sie Pläne für 100 betreute Wohnungen und 45 Pflegeplätze im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus auf dem alten Schulgelände. 35 Wohnungen könnten frei finanziert werden. Eine Machbarkeitsstudie sollte prüfen, inwiefern das umsetzbar ist. Doch vor allem Alexander Orth (SPD) und die CDU hatten die Pläne kritisiert und den Sinn der Machbarkeitsstudie infrage gestellt.

Ein internes Friedensgespräch in der vergangenen Woche konnte die Wogen glätten und einen Kompromiss finden. Unter anderem sei festgelegt worden, dass auf dem Gelände der alten Schule nicht ausschließlich seniorengerechtes, sondern ein generationsübergreifendes Wohnen entstehen solle, erklärt Bürgermeister Tade Peetz. Auch Räume für die OGTS sollen bei den Planungen berücksichtigt werden.

Alte Schule Heikendorf: Pläne der BIG

Parallel zu diesen Plänen gibt es allerdings nach wie vor noch die Pläne des Stadtentwicklerunternehmens DSK-BIG, die im November 2021 vorgestellt wurden. Sie hatten einen gemischten Wohnungsbau, Gastronomie im alten Schulgebäude und kleinteiligen Einzelhandel mit festen Marktständen geplant. Bauen wolle die BIG auch heute noch, erklärt ein Unternehmenssprecher. „Wir warten auf das Startsignal.“

Dass die BIG baue, sei weiterhin möglich, sagt Peetz. Die Fraktionen hätten damals in einem nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschlossen, das Konzept der BIG weiterzuverfolgen, erklärt er. Und der Beschluss habe auch heute noch Bestand. Wer also am Ende welche Pläne umsetzt, ist unklar. „Das werden wir noch diskutieren“, erklärt Peetz.