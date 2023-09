﻿Alte Wilhelminenhalle: Wie sehen Leitplanken für eine Stadthalle aus?

Preetz. Die Alte Wilhelminenhalle in Preetz muss dringend saniert werden. Die Politik hatte schon den Beschluss gefasst, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wie in alten Zeiten nicht nur als Sportstätte, sondern auch als Stadthalle zu nutzen. Doch was wird dafür benötigt? Die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik wollen die Meinung von Preetzer Vereinen und Verbänden einholen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In ihrer jüngsten Sitzung hatte die Stadtvertretung in Preetz beschlossen, am Interessenbekundungsverfahren des Bundesprogramms zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur teilzunehmen. Dabei hofft man auf eine hohe Fördersumme für die Sanierung der Alten Wilhelminenhalle.

Bühne und Küche für eine Stadthalle in Preetz

„Nun müssen wir überlegen, was wir konkret mit der Halle machen wollen“, verkündete Bürgermeister Tim Brockmann im Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung. Es gebe eine große Bereitschaft, die Zukunft der Halle über eine reine Sportnutzung hinaus zu denken. So könnten Bühne und Küche für kulturelle Veranstaltungen in einer Stadthalle in Preetz eingebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir brauchen ein paar Leitplanken, um zu schauen, was man machen kann“, so Brockmann. So müsse man beispielsweise klären, ob die Alte Wilhelminenhalle auch für Ballsportarten benötigt werde. Denn ein dann erforderlicher Prallschutz für die Wände sei sehr teuer. Bisher werde die Halle vorwiegend für Kinderturnen, Gymnastik oder Tanzen genutzt.

„Die Hallenzeiten sind hart umkämpft, wir können sie nicht umlegen“, betonte die Büroleitende Beamtin Gesa Timmermann. Brockmann fügte hinzu, dass durch die geplante Fusion des Preetzer TSV und der Freien Turnerschaft eventuell auch neue Liegenschaften für Sportangebote entstehen könnten. „Vielleicht ist der Druck dann nicht mehr ganz so groß.“

Termin mit Vereinen, Verbänden und Jugend

Bis Ende des Jahres müsse die Verwaltung wissen, was genau geplant ist, um den Antrag zur Förderung stellen zu können. Um sich ein genaues Bild über bisherige Sportangebote und zukünftigen Bedarf zu machen, schlug Ausschussvorsitzender Tobias Fechner vor, Vereine und Verbände zu beteiligen.

Lesen Sie auch

Die Stadt will nun kurzfristig – möglichst noch vor den Herbstferien – einen Termin anbieten, um einen Konsens für die weitere Nutzung zu finden und ein Leistungsverzeichnis zusammenstellen zu können. Auch junge Menschen, die sich nach dem Projekt „Jugend entscheidet“ weiter politisch engagieren, sollen eingebunden werden.

KN