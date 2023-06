﻿Prozess in Plön: Firmengründerin kassiert gleichzeitig Geld vom Jobcenter

Lütjenburg/Plön. Die Angeklagte zitterte vor Angst und Aufregung im Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft warf der gelernten Altenpflegerin Betrug vor. Die frühere Lütjenburgerin wollte 2019 einen Pflegedienst für Intensiv-Patienten gründen und meldete das Gewerbe offiziell an. Einen Monat später beantragte sie Unterstützung beim Jobcenter Lütjenburg und erhielt im Laufe der Monate rund 10 600 Euro.

Sie war damals in einer schwierigen Situation. Ihr alter Arbeitgeber hatte aufgehört, ein neuer war noch nicht gefunden. Zusammen mit einer Kollegin wollte sie Räume anmieten und einen Pflegedienst für Intensiv-Patienten eröffnen.

Amtsgericht Plön: Darum scheiterte die Firma der Angeklagten

Ein Rechtsanwalt ließ die Firma, die schon einen Namen hatte, im Register eintragen. Mehr passierte aber nicht. „Meine Kollegin ist abgesprungen. Da habe auch ich das seingelassen“, sagt die zierliche Frau vor dem Amtsgericht Plön aus. „Ich habe damit keinen einzigen Cent verdient.“

Sie kümmerte sich nicht weiter um die Firma, die bis heute nur auf dem Papier steht. Rechtlich existiert sie aber, als sie beim Jobcenter einen Antrag auf Unterstützung stellte. Auf dem Formular gab sie an, keine Arbeit zu haben. Was auch eigentlich stimmte. Sie kreuzte aber nicht an, dass sie selbstständig war. Was irgendwie stimmte und gleichzeitig auch nicht.

So schilderte der Arbeitsvermittler aus Lütjenburg den Fall

Der Arbeitsvermittler vom Jobcenter schildert die Frau als sehr bemüht, immer wieder eine Stelle in der Intensivpflege zu bekommen. Um Arbeit drückte sich die Frau nicht. Es klappte nur nicht immer mit den Arbeitgebern. Deshalb der häufige Gang zum Jobcenter. „Ich hätte ihr von einer Selbstständigkeit abgeraten, wenn ich es gewusst hätte“, sagte der Mann vor Gericht aus. Sie sei unter anderem alleinerziehende Mutter.

In der Verhandlung stellte sich heraus: Auch als Selbstständige hätte sie Geld vom Jobcenter erhalten. Dafür wäre nur ein anderer Sachbearbeiter in Plön und nicht in Lütjenburg zuständig. Das Jobcenter bietet in solchen Fällen Firmengründern finanzielle Unterstützung und ein Coaching an.

So urteilte der Richter in Plön über den Betrugsfall

„Ich habe große Zweifel, dass sie sich Leistungen erschleichen wollten“, sagte der Richter. Aber das mir dem Kreuz auf dem Jobcenter-Formular an der falschen Stelle sei ein Fehler gewesen und ein Verstoß gegen das Gesetz. Auch wenn der Fall unglücklich sei.

Hinzu kommt die augenblickliche Lebenslage der Frau. Ihr Lebenspartner ist nach einem Unfall auf Pflege angewiesen. Sie kümmert sich 24 Stunden am Tag um ihn.

Der Richter verzichtete zwar auf einen Freispruch, stellte aber das Verfahren gegen die Frau ohne weitere Auflagen ein. Ihre Anwaltskosten trägt zudem die Staatskasse. Das kommt einem Freispruch zweiter Klasse gleich.

Nach Ende der Verhandlung fiel alle Anspannung von der Frau ab und sie lächelte. „Danke, Danke“, sagte sie in Richtung Richter und Staatsanwalt. Beim Verlassen des Gerichtssaals winkte sie ihnen sogar freundlich zu.

