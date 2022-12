An diesen Orten geht es im Kreis Plön mit viel Musik ins Neue Jahr

Kreis Plön. Der Kreis Plön startet musikalisch ins Neue Jahr. Ein Überblick über die anstehenden Konzerte.

Im Plöner Kulturforum in der ehemaligen Jugendstilschwimmhalle am Schloss geht es beim Silvesterkonzert um Wiener Schmäh und Kaffeehausmusik. Am Sonnabend, 31. Dezember, um 18 Uhr entführt Tenor Stefan Seehafer sein Publikum in die österreichische Stadt und wird beliebte Melodien anstimmen – von "Wien, Wien nur du allein" bis zu "Im Prater blüh'n wieder die Bäume" oder "Wien wird bei Nacht erst schön".

Begleitet wird er von Antonina Rubtsova am Klavier. Aktuell sind noch Karten für das Silvesterkonzert in Plön zu haben. Es gibt sie im Vorverkauf für 22 Euro bei der Buchhandlung Schneider in Plön, Tel. 04522/749900.

Silvesterkonzert für Saxofon und Orgel

Die Kirchengemeinde Bosau im benachbarten Kreis Ostholstein lädt zum Silvesterkonzert am 31. Dezember in die St. Petri Kirche ein – um 23 Uhr. Das Konzert gestalten Sonia und Sergej Tcherepanov mit Musik für Saxofon und Orgel. Außerdem werden kleine Texte gelesen.

Es erklingen heitere und besinnliche Musikwerke von J. Rheinberger, A. Guilmant, C. Debussy, A. Glasunow und Ch. M. Widor. Nach der Begrüßung des neuen Jahres mit Sekt und anderen Getränken geht es musikalisch rockig und verjazzt weiter. Der Eintritt in Bosau ist frei, um Spenden für die kirchenmusikalische Arbeit in Bosau wird gebeten.

Operetten-Gala in Schwentinental

Eine "Neujahrs Operetten-Gala" gibt es am Freitag, 6. Januar, ab 20 Uhr im Bürgersaal in Schwentinental zu hören. Marie Giroux (Mezzo-Sopran), Joseph Schnurr (Tenor) und Jenny Schäuffelen (Klavier) werden dort auftreten. Der Eintritt kostet 12 Euro, für Abonnenten 10 Euro.

Einen Tag später am Sonnabend, 7. Januar, ab 17 Uhr spielt das Frielinghaus Ensemble in der Offenen Ganztagsschule in Heikendorf, Schulredder 3a. Das Ensemble spielt Werke wie Mozarts Streichquintett, oder Stücke von Beethoven sowie vom russischen Pianisten und Dirigenten Anton Rubinstein. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.heikendorfer-rathauskonzerte.de.

Blues in der Kirche von Hohwacht

Die Hamburger Blueslegende Abi Wallenstein bleibt seit vielen Jahren der Gemeinde Hohwacht treu. Er tritt am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr in der St. Jürgen-Kirche in dem Ferienort an der Ostsee auf. Mit auf der Bühne stehen Goerg Schroeter (Piano), Marc Breitfelder (Harp) und Martin Röttger (Schlagzeug). Karten gibt es zum Preis von 20 Euro bei den Tourist-Infos in Hohwacht und Lütjenburg. An der Abendkasse kostet der eintritt 23 Euro.

Mini-Tournee des Ensembles „Holsatia Cantat“

Das Vokalensemble "Holsatia Cantat" ist unterwegs zu einer Mini-Tournee. Unter Leitung von Ralf Popken singt der kleine Chor Motetten und Lieder aus fast allen Epochen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. "Holsatia Cantat" ist am Freitag, 6. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal im Haus der Kirche, Fernsichtweg 34, in Raisdorf zu hören. Einen Tag später am Sonnabend, 7. Januar, tritt die Gruppe um 18 Uhr in der St. Michaelis-Kirche in Lütjenburg auf.

Von Jorid Behn Anja Rüstmann