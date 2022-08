﻿Angebliche Morddrohung in Schönberg landet vor dem Amtsgericht

„Du wirst sterben“ soll ein 19-Jähriger einem jungen Mann auf offener Straße in Schönberg gedroht haben. Dafür musste er sich vor dem Plöner Amtsgericht verantworten. Der Konflikt zwischen den beiden Heranwachsenden geht offenbar auf einen typischen jugendlichen Streit zurück.

Plön. Sie waren einmal Freunde. Jetzt sahen sie sich vor Plöner Amtsgericht wieder. Ein 19-Jähriger soll einen Gleichaltrigen in Schönberg bedroht haben. Am Ende stellte der Richter das Verfahren ohne weitere Auflagen ein.

Die Szene, die in der Anklageschrift beschrieben wird, ist filmreif. Der 19-jährige Zeuge fährt im August 2020 durch die Bahnhofstraße und hält an einer Ampel. Diesen Moment nutzt der Angeklagte und reißt die Beifahrertür auf, so sieht es jedenfalls die Staatsanwaltschaft. „Du wirst sterben“, soll der jungen Mann seinen Kontrahenten angeschriehen haben. Zuvor hatte er seinem früheren Freund noch einen Stinkefinger gezeigt.