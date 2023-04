Führungen durch die Kräuter-Beete vor dem Plöner Kreismuseum

Plön. Seit acht Jahren hat Plön einen Apothekergarten. Direkt vor dem Kreismuseum wachsen und gedeihen Kräuter und Heilpflanzen. Die Initiative Schönes Plön (ISP) belebt nun die Führungen durch diesen Garten wieder und hat dafür die beiden Apotheker der Stadt, Dr. Burkhard Eisend und Frank Niemann, gewonnen. Auch Sternekoch Robert Stolz führt einmal durch die Anpflanzungen.

Von Mai bis September bietet die ISP jeden zweiten Montag im Monat eine Führung an. Kostenlos (es geht der Hut herum) und ohne Anmeldung. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr direkt im Garten vor dem Kreismuseum, Johannisstraße 1. In diesem Gebäude war 1803 bis 1928 der Wohn- und Geschäftssitz des Plöner Hofapothekers. Die spätklassizistische Apothekenoffizin (originale Einrichtung mit Geräten und Gefäßen) von 1842 kann im Museum besichtigt werden.

Apothekergarten Plön: Führungen von Mai bis September

Die Führungen in diesem Sommer starten am 8. Mai. Robert Stolz erzählt über „Kräuter in der kulinarischen Welt“. Frank Niemann (Prinzen-Apotheke) hat am 12. Juni das Thema „Heilpflanzen in Arzneimitteln“.

Dr. Burkhard Eisend (Hof- und Schlossapotheke) berichtet am 10. Juli über „Heilpflanzen – Ursprung der modernen Medikation“, am 14. August ist der Titel seiner Führung ein Goethe-Zitat: „Ihr alle fühlt geheimes Wirken der ewig waltenden Natur“. Frank Niemanns Thema ist schließlich am 11. September „Heilpflanzen für die Erkältungssaison“.

Garten 2015 vor dem Kreismuseum Plön angelegt

Seit 2015 befindet sich der Apothekergarten vor dem Kreismuseum. Mitglieder der ISP, einige Plönerinnen und Plöner sowie die Museumsleitung hatten unter der Federführung von Dr. Birgit Böhnke (Twietendeel) den Garten konzipiert und angelegt. Unterstützt wurde das Projekt von der Kreisverwaltung und den ansässigen Apotheken, die durch Spenden die Pflege des Gartens weiter möglich machen.