﻿Appell von Anwohnern in Preetz: „Nicht alle Lampen ausknipsen!“

FDP tritt in Oersdorf nicht wieder zur Kommunalwahl an

In der Gemeinde Oersdorf treten bei der Kommunalwahl am 14. Mai nur die beiden Wählergemeinschaften an. Die AWOe mit Tobias Böttcher an der Spitze, der Bürgermeister bleiben möchte, und die OeWV. FDP-Gemeindevertreter Jan Heesch erklärt, warum die Liberalen nicht mehr kandidieren.