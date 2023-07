Ärger mit Moby und dem Parkplatz

Kein Tourismus mehr am Strand in Heidkate? Das sind die Pläne der Gemeinde

Ärger mit der Fischbude Moby und kaum ein freier Parkplatz: Will die Gemeinde Wisch die touristische Nutzung in Heidkate ausbluten lassen? So äußern sich die Fraktionen zu der Situation am Strand.