Arbeitslosenquote im Kreis Plön: Belebung durch Frühjahr schwächer als in Vorjahren

Plön. 2858 Menschen im Kreis Plön waren im April arbeitslos. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 366 oder 14,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Kreis Plön betrug im April 4,3 Prozent, im Vorjahresmonat hatte sie bei 3,7 Prozent gelegen. Nach dem Kreis Stormarn mit 3,8 Prozent hat der Kreis Plön die zweitniedrigste Arbeitslosenquote aller Kreise in Schleswig-Holstein.

„Die saisonübliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fällt schwächer aus als in den Jahren zuvor“, berichtet Hans-Martin Rump, Leiter der Agentur für Arbeit Kiel, über die neuen Daten vom Arbeitsmarkt im Kreis Plön. „Einen Rückgang der Arbeitslosigkeit in ähnlicher Größenordnung von März zu April hatte es zuletzt im April 2011 gegeben. Ansonsten hatten wir es – mit Ausnahme des Jahres 2020, damals gab es während der Corona-Pandemie lockdownbedingt sogar einen Anstieg – immer mit einem deutlicheren Rückgang der Arbeitslosigkeit rund um Ostern zu tun.“

Arbeitsmarkt im Kreis Plön „bleibt stabil“

Trotz hoher Nachfrage nach Arbeitskräften habe die Dynamik am Arbeitsmarkt nachgelassen. „Das ist schade“, so Rump. „Offenbar konnten die arbeitslosen Menschen im Kreis Plön in diesem Jahr weniger vom Ostergeschäft und der beginnenden Tourismussaison in den Ostseebädern und der Seenregion profitieren als in den Jahren zuvor.“ Dennoch bleibe der Arbeitsmarkt im Kreis Plön stabil.

„Das vergangene Jahr war ein sehr starkes Jahr auf dem lokalen Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenzahl und die Arbeitslosenquote waren erfreulich niedrig“, sagte der Agenturchef. Nachholeffekte aus der Corona-Zeit hätten für Schwung auf dem Arbeitsmarkt gesorgt. „Diese Entwicklung hat sich in diesem Frühjahr abgeschwächt und drückt sich dann in einer Steigerung der Zahl der arbeitslosen Menschen gegenüber dem Vorjahr aus.“

Mit Blick auf die vergangenen 40 Jahre auf den Arbeitsmarkt im Kreis Plön sagte der Agentur-Chef: „Auch wenn die Zahl der arbeitslosen Menschen auf den ersten Blick hoch erscheint, so ist der aktuelle Wert in einer langen Zeitreihe der drittniedrigste in einem April seit Mitte der 80er Jahre.“