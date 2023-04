﻿Ascheberg baut: „Lake Lodges“ auf dem Prinzberg

Am Großen Plöner See wollen immer mehr Menschen Urlaub machen. Darauf reagiert die Gemeinde Ascheberg. Am Ortsausgang Richtung Plön rücken die Bagger und Kräne an. Hier entstehen 51 Ferienhäuser mit allem Drum und Dran. 2025 sollen sie bezugsfertig sein.

