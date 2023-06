﻿Neue Fraktion VfA wählt alten Bürgermeister Thomas Menzel

Ascheberg. Damit haben viele nicht gerechnet: In der Gemeinde Ascheberg bleibt Thomas Menzel (SPD) auch in den kommenden fünf Jahren der ehrenamtliche Bürgermeister. Die SPD hatte bei der Kommunalwahl nur sechs Sitze in der Gemeindevertretung ergattert, die CDU mit Bürgermeister-Kandidat Frank Pieters acht. 17 Gemeindevertreter gibt es. Donnerstagabend wählten sie ihren Vorsitzenden, den Bürgermeister.

Eine Mehrheit gab es also weder für CDU noch für SPD. In der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr wurde es voll, knapp 100 Ascheberger wollten live dabei sein und erfahren, wer zukünftig im Eckbüro des Rathauses sitzt. Die etwas ungewöhnliche Sitzordnung ließ dann schon erahnen, dass sich ein Bündnis gefunden hatte.

„Verantwortung für Ascheberg“ gehören neun Gemeindevertreter an

Es ist nicht ein Bündnis, es ist eine völlig neue Fraktion. Die acht Gemeindevertreter der CDU sahen sich einer langen Tischreihe mit SPD-Vertretern, einer FDP- und zwei AFW-Gemeindevertretern gegenüber. Und dann die Überraschung: Diese neun Kommunalpolitiker haben sich zur VfA zusammengeschlossen, was für „Verantwortung für Ascheberg“ steht.

Die von der CDU beantragte geheime Wahl offenbarte: Die VfA war sich einig. Mit neun zu acht Stimmen wurde Thomas Menzel in seine dritte Amtszeit gewählt. „Wir haben im Vorfeld unsere Wahlprogramme verglichen und Übereinstimmungen gefunden“, sagt Menzel. Und betont: „Keiner verliert nun sein Parteibuch.“ Aber SPD, AFW und FDP bilden eine Fraktion. Die Ascheberger Freien Wähler sagen dazu: Nun gebe es „eine demokratisch legitimierte Mehrheit, die für Kontinuität und vor allem Geschlossenheit steht“.

Die Vereidigung von Thomas Menzel quittierten die Zuschauer mit freundlichem Klatschen. Als aber Frank Pieters als stellvertretender Bürgermeister den Eid ablegte, brandete tosender Applaus auf und die Anwesenden machten damit deutlich, hinter wem sie eigentlich stehen. Menzel erklärte am Tag drauf: „Die Bürger wählen die Zusammensetzung der Gemeindevertretung.“ Aber nicht den Bürgermeister. Das machen dann die Gemeindevertreter.

Mit acht Sitzen hat die CDU keine Mehrheit. „Natürlich haben auch wir im Vorfeld Gespräche geführt“, sagt Pieters. Und somit ahnte er, wie die Bürgermeister-Wahl ausgehen würde. Man werde auch in den kommenden Jahren gut zusammenarbeiten. In den Reihen gibt es einige neue Gesichter. Neu ist auch die langjährige FDP-Gemeindevertreterin Christiane Coenen (VfA) auf dem Posten der zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin. Ebenfalls Jan Kittmann (CDU) als Vorsitzender des Geschäftsausschusses, Ramona Flothow (VfA) als Vorsitzende des Finanzausschusses. Der Vorsitz des Bau- und Planungsausschusses bleibt dank des Zusammenschlusses der neuen Fraktion in den Händen von Christian Gill.

