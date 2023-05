﻿43 Künstler lassen sich ins Atelier schauen

Plön/Ascheberg. Ganz im Zeichen der Kunst steht das Wochenende 10./11. Juni in der Holsteinischen Schweiz. Die Ateliertage finden zum zehnten Mal statt und lassen in der Region wieder Künstlerisches entdecken. Insgesamt beteiligen sich 43 Ateliers, Galerien und Werkstätten und präsentieren Malerei, Keramik, Plastiken, Schmuck, Holz- und Eisenkunst, Mosaik, Getöpfertes, Fotografien oder auch Quilts.

In der Holsteinischen Schweiz sollte am Sonnabend und Sonntag von jeweils 11 bis 17 Uhr auf rote Stühle geachtet werden. Denn sie weisen wieder den Weg zu den Veranstaltungsorten. Viele von den Künstlern und Kunsthandwerkern laden an den zwei Tagen zu Werkstatt- oder Gartenführungen ein, demonstrieren den Gästen ihre Techniken oder bieten Mitmachprojekte, Lesungen oder auch Konzerte an.

Künstler-Stammtisch organisiert die Veranstaltung mit

Der im vergangenen Jahr auf Anregung der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS) gegründete Künstler-Stammtisch der Region hat bei der Organisation der Ateliertage eine wichtige Rolle gespielt. Susann Kasten-Jerke (Galerie Sukaart, Schulstraße 9 in Ascheberg), Barbara Wolf (Atelier im Appelwarder 2 in Plön), Renate Lübcke (Malschule, Löjaer Berg 34 in Bosau), Sabine Könneker (Atelier am Schöhsee, Steinbergweg 4 in Plön) und Stefanie Krämer (Schmuck-Atelier im Meinsdorfer Weg 28 in Eutin) sind in der Kunstszene der Region gut vernetzt und konnten viele Teilnehmer für die Ateliertage akquirieren. „Die Organisation des Aktionswochenendes konnte so besser gesteuert werden“, sagt Nele Drews, Projektkoordinatorin der TZHS, die das Projekt betreut.

Susann Kasten-Jerke betont: „Der Künstler-Stammtisch lebt vom Engagement der Künstler in unserer Region. Um einen regen Austausch zu fördern, etablieren wir Mitglieder aktuell regelmäßige Treffen für alle Kunstschaffenden aus der Region.“ Wer daran Interesse hat, kann sich an sie unter Tel. 0162-2195199 oder Stefanie Krämer (0175-2156391) wenden.

Susann Kasten-Jerke öffnet zu den Ateliertagen ihre Galerie in der Schulstraße 9 in Ascheberg. © Quelle: Anja Rüstmann

An den Ateliertagen am zweiten Juni-Wochenende nimmt – neben den Organisatorinnen – unter anderem Julia Kargel (Atelier Orangerie Dersau, Am Berg 6) teil. Dort gibt es die Möglichkeit, selbst einmal das Stempelschnitzen auszuprobieren. Jana Gaul (Fine Artist, Sandkuhlenkoppel 6 in Ascheberg) zeigt Ölmalerei mit Motiven aus der Region, im Atelier Hof Wittmoldt 3 gibt es Papierarbeiten, Collagen, Drucke, Ölbilder und Verwebtes.

Bei Anja Eßmann (Mal(t)räume, Stresemannstraße 16 in Preetz) können Besucher kleine Aquarelle unter Anleitung malen, im Atelier Christiane Kah, Hipperstraße 5 in Plön gibt es unter anderem Sweatshirts und Hoodykleider aus Biobaumwolle sowie Näharbeiten, Gerda Rittner-Pehmöller präsentiert im Knivsbergring 45 in Plön Collagen, Acryl-Malerei, Glückwunschkarten und das Erzählspiel „Fabulare“.

Experimentelle und Acrylmalerei hat KJBeyer Künste in der Tirpitzstraße 1 in Plön zu bieten, Landschaftsfotografie ist im Atelier Katrin Buske in der Klosterstraße 2 in Plön zu sehen, realistische Malerei im Atelier Oliver Kohls in der Hans-Adolf-Straße 33 in Plön. Einblicke in den Produktionsprozess der Bilder gewährt Holger Wittig-Koppe in seinem Atelier, Eichenhain 16b in Bösdorf/Sandkaten.

Im Atelier von Katja Meier-Chromik (Am Hof 2, Nehmten) werden Acrylmalerei, Crackle und Resinart sowie Lichtobjekte aus Kaffeekapseln gezeigt. Die Kunstwerkstatt Brighid, Kollsack 7 in Lebrade, öffnet ihre Türen, im Atelier im Apfelgarten, Bunsdörp 7 in Kossau, werden Infos zu den Maltechniken auf Seide vermittelt. Auf Hof Breitenstein in Grebin rotiert die Töpferscheibe von Stefanie Rautenberg, hier zeigt auch Inge Köser vom Atelier Bootshalle Acrylmalerei. Musikalische Begleitung gibt es von Tina Benz und Gitarrist Hans-Peter Höller.

Flyer mit sämtlichen Adressen

Figuren aus Eisen sind in der Galerie Brennnessel, Schule Söhren 1 in Sasel, zu sehen, im Atelier von Klaus Dieter Schweitz, Am See 21 in Sellin, ist es Malerei und Grafik. Weitere Ateliers und Werkstätten öffnen in Bosau, Malente und Eutin. Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter www.ateliertage-hs.de und in den Flyern, die in den Tourist Infos Plön, Malente und Eutin sowie bei den Kulturschaffenden vor Ort zu bekommen sind.

