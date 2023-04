﻿Suchtkranke können im Live-Chat anonym Kontakt aufnehmen

Nach drei Jahren Corona-Pandemie verzeichnet das ATS-Suchthilfezentrum des Kreises Plön mit Sitz in Preetz einen verstärkten Zulauf. Helfen sollen den Suchtkranken oder -gefährdeten nicht nur offene Sprechstunden, sondern auch neue niedrigschwellige Angebote mit Chats und App.

Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen ihre Strukturen verloren und sind (tiefer) in die Alkoholsucht gerutscht.

Preetz. Die Corona-Pandemie war für suchtkranke oder suchtgefährdete Menschen eine besondere Herausforderung. Feste Tagesstrukturen brachen durch Lockdown und Homeoffice weg. Nach dem Ende der Beschränkungen verzeichnet das ATS-Suchthilfezentrum (Ambulante und Teilstationäre Suchthilfe) des Kreises Plön mit Sitz in Preetz einen verstärkten Bedarf.

„Wir sind nach Corona wieder voll da und können unsere Angebote in vollem Umfang machen“, betont Sozialpädagoge Moritz Rathjen. Er verweist vor allem auf die offenen Sprechstunden montags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. „Die sind während der Pandemie ein bisschen aus dem Gedächtnis gelöscht worden.“

Suchtberatung: Offene Sprechstunde in Preetz als niedrigschwelliges Angebot

Dabei seien sie wichtig als niedrigschwellige Möglichkeit, um erst einmal ohne Termin Kontakt aufzunehmen. Das gelte nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige und Freunde, betont seine Kollegin Janine Martens.

Janine Martens (von links), Moritz Rathjen und Imke Wussow vom ATS-Suchthilfezentrum in Preetz verzeichnen nach der Corona-Pandemie eine verstärkte Nachfrage. © Quelle: Silke Rönnau

„Wir lassen uns im Gespräch die Situation schildern, was gerade im Leben los ist“, erläutert Sozialpädagogin Imke Wussow. Danach gäben sie eine Rückmeldung, welche Möglichkeiten für das konkrete Problem zur Verfügung stünden. So könnten Beratungstermine vereinbart oder die Betroffenen in Suchtkliniken vermittelt werden.

Ganz wichtig ist ihnen dabei der Hinweis, dass alles freiwillig erfolgt: „Die Beratung ist vertraulich, kostenfrei und nicht verpflichtend – niemand muss Angst haben, dass er hier in eine Klinik eingewiesen wird“, betont Wussow.

So hilft das ATS-Suchthilfezentrum im Kreis Plön Hilfe für alle: Unterstützung für Betroffene, die sich gefährdet oder abhängig fühlen von Alkohol, Medikamenten, illegalen Drogen und/oder Probleme im Umgang mit Glücksspielen oder Magersucht, Bulimie, Esssucht haben. Beratung für Angehörige, Freunde und Kollegen sowie alle, die sich mit dem Thema Abhängigkeit auseinandersetzen und Informationen über legale und illegale Drogen und ihre Auswirkungen haben wollen. Beratung: Information, Einzel- und Gruppenangebote, Erarbeitung eines individuellen Ausstiegs bei Vorliegen einer Suchterkrankung, Hilfen in Krisensituationen, Informations- und Motivationsgruppe. Vermittlung: Vorbereitung und Einleitung notwendiger Hilfen wie Entgiftungs- , Entwöhnungs- und Substitutionsbehandlungen, Kontaktanbahnung zu Selbsthilfegruppen. Ambulante Rehabilitation: Einzeltherapie und differenzierte Gruppenangebote. Nachsorge/Betreuung: Unterstützung in wesentlichen sozialen Belangen (z. B. bei beruflichen, behördlichen und familiären Fragen sowie bei Finanz- und Wohnungsproblemen). Kontakt: ATS-Suchthilfezentrum im Kreis Plön, Kirchenstraße 33a, 24211 Preetz, Tel. 04342/76270, E-Mail: sucht.preetz@ats-sh.de

Haben Suchtprobleme in der Corona-Zeit zugenommen? „Ich habe dazu noch keine Statistik gelesen, aber das subjektive Empfinden ist so“, sagt Wussow. So kämen viele Menschen, die zum ersten Mal Hilfe suchten, aber auch viele bekannte Gesichter.

Während der Pandemie seien feste Tagesstrukturen weggebrochen, Selbsthilfegruppen hätten sich nicht treffen können und im Homeoffice hätten die sozialen Kontakte und der manchmal entlastende Austausch mit Kollegen gefehlt, so Wussow. „Konsum, der sonst erst abends stattgefunden hat, rutschte so in den Alltag. Das Feierabendbier gab es schon mal mittags.“

Medikamentensucht auf dem Vormarsch

Moritz Rathjen, der viel mit jüngeren Klienten zu tun hat, verzeichnet eine unterschwellige Angst und Unsicherheit, die dazu verleite, beruhigende Medikamente zu nehmen. „Die sind definitiv auf dem Vormarsch, das Gros wird auf dem Schwarzmarkt gekauft“, erzählt er. Die jungen Menschen litten besonders unter den Krisen wie Pandemie, Ukraine-Krieg oder Klimawandel.

Die meisten Betroffenen kämen aus eigenem Antrieb in die Beratungsstelle, manche auch durch Druck der Familie. „Sie kommen, wenn der Leidensdruck zu groß ist, wenn der Partner sie verlassen hat oder der Arzt sagt, dass die Leberwerte zu hoch sind“, berichtet Rathjen. Die Suchterkrankung führe dazu, dass neue Probleme wie Schulden dazu kämen. „Wenn sie hier landen, haben sie oft einen ganzen Blumenstrauß von Problemen und stehen völlig überfordert vor diesem Berg.“ Er würde sich deshalb wünschen, dass sie früher Hilfe suchen.

Digitale Suchtberatung soll im Mai starten

Dabei könnte ein neues Angebot helfen: Im Mai soll landesweit eine digitale Suchtberatung starten. In Preetz sitzen neben Wussow und Rathjen auch Janine Martens und Monika Kwiatkowska am Rechner, um sich zu bestimmten Zeiten im Live-Chat mit Ratsuchenden auszutauschen.

Dazu soll es noch eine App geben. „Man verspricht sich davon, auch jüngere Menschen zu erreichen, die nicht in die Beratungsstelle kommen wollen oder können, weil sie zum Beispiel minderjährig sind und auf dem Dorf wohnen“, so Rathjen.

Der Chat sei völlig anonym möglich und senke nochmals die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen. „Frühzeitig ins Gespräch zu kommen, birgt ganz viel Potenzial“, meint Rathjen. Denn eine Sucht sei nicht plötzlich da, sondern entwickle sich oft über mehrere Jahre.