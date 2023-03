﻿Alte Barockmusik und neue Klänge in der Plöner Nikolaikirche

Die Gruppe „Schraag“ kommt am Sonnabend, 1. April, zu einem besonderen Konzert nach Plön in die Nikolaikirche. Denn die schleswig-holsteinischen Musiker verbinden die Musik alter Meister mit dem Jazz unserer Zeit.

Plön. Ein weiteres Konzert „auf dem Weg zum Bachfest“ findet am Sonnabend, 1. April, um 18 Uhr in der Nikolaikirche in Plön statt. Es ist ein Crossover-Konzert mit der Gruppe „Schraag“. Unter dem Titel „Passion – Hingabe und Leidenschaft in Musik gegossen“ musizieren fünf Künstlerinnen und Künstler an Saxofon, Bass, Gesang, Keyboard, Cello. Sie greifen dabei die alte Kunst der Improviation auf und mischen alte Barockmusik mit neuen Klängen.