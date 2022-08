Vier Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Schönkirchen am 4. September 2022 an. KN-Reporterin Jorid Behn hat sie zu Hause besucht und gefragt: Wie wohnen sie, was machen sie in ihrer Freizeit, warum wollen sie Bürgermeister werden? Mario Mordhorst, Kandidat der CDU und FDP, kenne sich in Schönkirchen aus. Feuerwehr, Gilde und Kommunalpolitik prägen sein Leben.