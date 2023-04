﻿Alles im Plan beim Ausbau der A 21: Verkehrsminister Madsen besucht Baustelle an der B 404

Die Arbeiten zum Ausbau der B 404 zur A 21 schreiten voran. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen sah sich die Baustelle an und sprach ein großes Lob aus. So geht es auf der Baustelle weiter.

Nettelsee/ Klein Barkau. Etliche Bauarbeiter wuseln über die verschiedenen Baustellenabschnitte an der B 404. Die Bagger fahren hin und her, schleppen mit ihren großen Reifen immer mal wieder ordentliche Sandbrocken auf die Straße, die Autokolonne schlängelt sich hindurch. Mittendrin steht Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen mit schicken schwarzen Schuhen im Sand. Er ist gekommen, um sich die Baustelle anzusehen. „Ich möchte ein großes Lob über den guten Fortschritt hier aussprechen“, sagt er.

Die B 404 soll zur A 21 ausgebaut werden. Es ist die größte Baustelle in Schleswig-Holstein und dennoch scheint alles glatt zu laufen. Die Arbeiten seien im Zeitplan und auch die Kosten könnten nach bisherigen Planungen eingehalten werden, erklärt Markus Thiel, Leiter für bauliche Umsetzung der Autobahngesellschaft Nord.

Ausbau der B404: Bau der Brücke an der Nettelau in den letzten Zügen

Rund 138 Millionen Euro soll der knapp neun Kilometer lange Abschnitt zwischen Klein Barkau und Löptin kosten. Sieben Brücken mussten zur Querung gebaut werden, sechs sind bereits fertig. Ebenso sind einige neue Nebenstraßen für die Bürger und Bürgerinnen aus den umliegenden Gemeinden entstanden. Denn die zukünftige Autobahn muss kreuzungsfrei sein. Dazu kommen einige Regenrückhaltebecken, etliche Schutzzäune und Lärmschutzwände oder -wälle, sowie Irritations- und Kollisionschutzwände für Fledermäuse.

In rund drei Jahren, im Sommer 2026, soll der Ausbau auf diesem Streckenabschnitt abgeschlossen sein. „2021 haben wir als Autobahn GmbH die A 21 nicht nur vom Land übernommen, sondern haben den Bau noch im selben Jahr nach vorne getrieben, was man eindrucksvoll am Baufortschritt am Bauwerk Nettelau sieht“, erklärt Torben Wiencke, Pressesprecher der Autobahngesellschaft.

Gemeint ist die letzte der sieben Brücken. Sie hatte sich zwischenzeitlich zum Sorgenkind der Bauarbeiter entwickelt. Denn ihretwegen musste die B 404 voll gesperrt und Entwässerungsleitungen quer unter der Fahrbahn verlegt werden. Normalerweise hätte man die Rohre unter der Straße hindurchpressen können. Doch das Verfahren scheiterte, weil Findlinge im Weg waren. Die Bauarbeiter mussten den Boden aufbuddeln.

Jetzt steht die Brücke. Die Sperrung konnte zehn Tage früher aufgehoben werden als geplant. Vier Bauarbeiter schütten gerade Beton in die sogenannte Übergangskonstruktion, die später die Brücke mit der Straße verbinden soll, damit sich der Asphalt bei unterschiedlichen Temperaturen entsprechend ausdehnen kann. Im Oktober dieses Jahres soll die Brücke fertiggestellt werden.

A21: Fahrtrichtung Segeberg im kommenden Jahr bauen

Ein Stückchen weiter nördlich wird parallel dazu gearbeitet. Hier wird jede Menge Erde transportiert. „Wir sind hier auf einem eiszeitlichen Moorboden“, erklärt Markus Thiel. Dieser Boden werde momentan durch tragfähigen Boden ausgetauscht, damit später die Straße dort entlang führen kann. Die Autobahnseite in Fahrtrichtung Segeberg soll bereits im kommenden Jahr gebaut werden. 2025 folgt dann die gegenüberliegende Seite nach Kiel. 2026 sollen die Ortsverbindung von Klein Barkau nach Kirchbarkau gebaut und die restlichen Arbeiten abgeschlossen werden.

Damit die Autobahn bis nach Kiel führt, fehlt dann noch die knapp sechs Kilometer lange Trasse zwischen Klein Barkau und Wellseedamm. „Die Gutachten dazu werden momentan erstellt“, sagt Claus Ruhe Madsen. Es müsse aber noch die genaue Streckenführung geklärt werden.