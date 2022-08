Müssen die Lütjenburger Bürger Ausbaubeiträge zahlen für Bushaltestellen an einer Kreisstraße? Diese Frage beschäftigte eine Reihe von Anliegern von Panker und Neverstorfer Straße. Bürgermeister Dirk Sohn ließ die Frage klären. Die Antwort ging jetzt im Rathaus ein.

Lütjenburg. Wenn das Stichwort „Ausbaubeiträge“ für Straßen in Lütjenburg fällt, wächst sofort Aufregung. So geschehen beim geplanten Bau von drei behindertengerechten Bushaltestellen in der Panker und der Neverstorfer Straße. Einige Anlieger fürchteten, für einen Teil der Kosten zahlen zu müssen. Bürgermeister Dirk Sohn stellt nun klar: Sie müssen es nicht.

Das hat eine Prüfung des Sachverhalts ergeben. 250 000 Euro kostet die Umrüstung der Bushaltestellen. Davon trägt der Kreis Plön 75 Prozent, den Rest die Stadt, so Sohn. Er ärgert sich über gegenteilige Äußerungen in sozialen Medien. Dort sei behauptet worden, die Anlieger müssen anteilig Ausbaubeiträge für die Bushaltestellen zahlen. Sohn: „Das stimmt nicht.“