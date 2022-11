﻿Wie Jugendliche zum Fachpraktiker im Pflegeheim werden

Die Ausbildung ist vielfältig und mündet in der Regel in einen sicheren Arbeitsplatz. Wer Fachpraktiker für personale Angelegenheiten werden möchte, kann das beim Kreisjugendring in Schwentinental machen. Voraussetzung ist der Besuch einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme.

Kreis Plön. Herr Schröder liegt im Pflegebett, zugedeckt mit einer blumigen Decke. Sehr oft wurde er in den vergangenen Jahren schon gewaschen und frisiert. Er beklagt sich nicht. Wie auch? Herr Schröder ist eine lebensgroße Puppe. An ihr lernen die Auszubildenden die Handgriffe der Pflege. Wenn mal eine weibliche Übungsperson gebraucht wird, bekommt Herr Schröder eine Perücke auf und – zack! – ist es Frau Schröder.

Beim Kreisjugendring in Schwentinental werden Jugendliche mit Förderbedarf zum Fachpraktiker für personale Dienstleistungen ausgebildet. Ein sperrige Bezeichnung, dafür aber ein Beruf mit vielfältigen Möglichkeiten. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Und was verbirgt sich nun hinter diesem und dieser Fachpraktiker/Fachpraktikerin?

Arbeit gibt’s im Heim, in der Tagespflege oder im privaten Haushalt

Sie arbeiten in Senioren- oder Pflegeheimen, aber auch in der Tagespflege oder der medizinischen Rehabilitation. Selbst in privaten Haushalten sind sie gefragt. Denn bei diesem Beruf geht es um die Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen im Alltag. Dazu gehört auch, sich um Wäsche zu kümmern, einzukaufen, bei der Körperhygiene zu unterstützen, Puls und Temperatur zu messen.

Entsprechend vielfältig ist die Ausbildung inklusive Praktika. „Wir bieten die hauswirtschaftliche Ausbildung mit einem großen Pflegeanteil“, sagt Dirk Nestler, Maßnahmeleiter beim Kreisjugendring. Frieda Ohm (20) ist im zweiten Lehrjahr, Eulalia de Lima (19) im dritten Lehrjahr. Beide kennen die Puppe, Herrn Schröder, gut. Heute waschen sie ihn. Die beiden jungen Frauen ergänzen sich, die Handgriffe sitzen. „Ich finde die Pflege am interessantesten“, sagt Frieda Ohm. Die Arbeit sei schwer, aber auch spannend. „Mir bringt es Freude, mit Bewohnern zu arbeiten.“

Ahmet Dömnez schiebt souverän Ausbildungs-Kollegin Birsen Ordu im Rollstuhl die Bordsteinkante hinunter. Silke Steuernagel schaut, ob er alles richtig macht. © Quelle: Anja Rüstmann

Zur Ausbildung beim Kreisjugendring gehört nicht nur, Herrn Schröder zu waschen oder die Kollegen zu frisieren. Kochen wird gelernt – für die anderen Auszubildenden. Sie übernehmen außerdem die Gebäudereinigung unter Anleitung. Silke Steuernagel ist Lehrkraft und Ausbilderin, sie unterrichtet in Theorie und Praxis. Die häusliche Betriebsleiterin mit Zusatzausbildung kennt sich aus, hat selbst in Alten- und Pflegeheimen gearbeitet. „Die Ausbildung ist wirklich vielseitig, es gibt viel zu lernen in verschiedenen Bereichen“, sagt sie.

Ahmet Dömnez (20, zweites Lehrjahr) zeigt, wie man mit einem Patienten im Rollstuhl Stufen überwindet. Birsen Ordu (19) setzt sich zur Übung in den Rollstuhl, und ab geht es nach draußen. An der Bordsteinkante wird geübt. Klappt perfekt. Ahmet Dömnez bugsiert den Rollstuhl souverän rauf und runter.

Erst Workcamp, dann berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

Jedes Jahr beenden rund 50 Förderschüler im Kreis Plön die Schule. Sie sind die Zielgruppe für die Ausbildung zum Fachpraktiker. Kevin Huhs ist Berufsberater bei der Agentur für Arbeit Kiel, die auch für den Kreis Plön zuständig ist. Er erklärt den Weg zur Ausbildung. „Einmal im Jahr veranstalten wir das ,Ich-bin-gut-Camp’, ein Workcamp, bei dem an drei Tagen verschiedene Berufsfelder erkundet werden können“, berichtet er.

Zuerst geht’s zum Beratungstermin Jugendliche mit Förderbedarf, die sich für eine Berufsvorbereitung interessieren, müssen zunächst den Kontakt zur „Berufsberatung für Rehabilitation und Teilhabe“ aufnehmen. Die Telefonnummer bei der Agentur für Arbeit dafür lautet 0431/7091790. Dort gibt es dann einen Beratungstermin, der in Kiel, Plön, Preetz oder Lütjenburg stattfinden kann. Auch Erziehungsberechtigte oder Lehrer können den Kontakt herstellen.

Nach der Schule geht es dann in die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, während der sich noch intensiver herausstellt, was die Jugendlichen machen wollen. Sie dauert elf Monate, beginnt in der Regel im September, zum Beispiel beim Jugendaufbauwerk (JAW) auf dem Koppelsberg in Plön (20 Plätze) oder beim Forum für berufliche Bildung in Preetz (zwölf Plätze). „Wir haben noch freie Plätze“, sagt Huhs – ein Einsteigen wäre also noch möglich. „Wir machen dann eine individuelle Förderplanung“, erklärt er.

Blutdruck messen beim Pressesprecher der Agentur für Arbeit, Thomas Bohse? Kein Problem für Eulalia de Lima. Ausbilderin Silke Steuernagel assistiert. © Quelle: Anja Rüstmann

Nach erfolgreichem Abschluss der Berufsvorbereitung können Jugendliche mit einer Lernschwäche aus verschiedenen theoriereduzierten Ausbildungsberufen wählen – mit kleinen Klassen und viel Unterstützung. Das Spektrum reicht dabei von Fachpraktiker-Ausbildungen im Büro über zahlreiche Handwerksberufe bis hin zum Verkauf. In Schleswig-Holstein gibt es 18 Fachpraktiker-Berufe. Beim Kreisjugendring werden vier verschiedene Ausbildungen angeboten: für personale Dienstleistungen, Hauswirtschaft, Küche und Helfer im Gastgewerbe.

Seit 2013 gibt es hier die Ausbildung zum Fachpraktiker für personale Dienstleistungen – „ein Ausbildungsberuf, der aktuell nur in Schleswig-Holstein und in wenigen anderen Bundesländern angeboten wird“, erklärt Huhs. „Und wir haben hier wirklich eine schöne Gemeinschaft mit den anderen Auszubildenden“, sagt Eulalia de Lima überzeugt.

Die Absolventen, so versichert Dirk Nestler, lassen sich im Anschluss an die Ausbildung sehr gut vermitteln, sind gefragte Fachkräfte und absolvieren oft noch weiterführende Qualifikationen. Warum ist es in diesem Jahr denn schwer, die Plätze bei den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen zu besetzen? „Viele Förderschüler wollen zunächst ihren Schulabschluss machen“, sagt Berufsberater Huhs. Dabei gibt es durch die Ausbildung zum Fachpraktiker automatisch auch den ESA, den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss. Und: „Bei der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme verdient man bereits Geld“, so Huhs.