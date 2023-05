﻿Premiere in Lütjenburg: Draisinen fahren jetzt bis nach Malente

Orte und Programm

Weltfischbrötchentag am 6. Mai 2023 in Schleswig-Holstein: Hier wird’s lecker

Der Weltfischbrötchentag 2023 steht an, am 6. Mai wird in Schleswig-Holstein die maritime Delikatesse gefeiert. Es gibt Termine von Heikendorf über die Hohwachter Bucht bis Heiligenhafen. Welche Orte besondere Aktionen rund um das Fischbrötchen anbieten, lesen Sie hier.