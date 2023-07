﻿Ausflugsziele im Kreis Plön: 6 Tipps für Outdoor-Aktivitäten mit Kindern

Kreis Plön. Mit dem Kanu die Schwentine entdecken, eine geführte Tour hoch zu Pferd unternehmen oder tief in die schleswig-holsteinische Landschaft und Landwirtschaft eintauchen – in den Sommerferien können Kinder und Eltern spannende Ausflüge im Kreis Plön unternehmen. Wir geben sechs Tipps für Outdoor-Abenteuer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kulturlehrpfad: Eintauchen in die Land(wirt)schaft

Der Lehrpfad Bothkamp möchte Jung und Alt die Entstehung und Entwicklung der schleswig-holsteinischen Landschaft und Landwirtschaft näherbringen. Der etwa drei Kilometer lange Rundweg ist gespickt mit mehr als 50 Informationstafeln, dazu kommen Aktionen auf dem Bodenerlebnispfad und zu den Kulturpflanzen. Für eine Rast können die Ruhebänke und die Schutzhütten in der Kiesgrube oder am Viehteich – auch für ein Picknick – genutzt werden. In der Kiesgrube kann man am Hang klettern oder den Schüttelturm ausprobieren.

Hof Siek 7, 24250 Bothkamp, täglich geöffnet, weitere Infos bei Günter Wachholz, Tel. 04329/92950, E-Mail info@lehrpfad-bothkamp.de, Homepage: www.lehrpfad-bothkamp.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gläserkoppel: Im Sattel durch die Moränenlandschaft

Der Reiterhof Gläserkoppel am Lanker See in der Gemeinde Wahlstorf bietet als Erlebnis für die ganze Familie geführte Reitausflüge auf ruhigen Ponys und Pferden durch die Moränenlandschaft in der Umgebung an. Für Kinder ab drei Jahren gibt es das geführte Ponyreiten, bei dem die Eltern selbst das Halfter halten. Auch beim Voltigier-Spaß kann jeder ohne Vorkenntnisse mitmachen. Eine „Spaßreitstunde“ kann nach Wunsch individuell gestaltet werden, zum Beispiel mit Pferdefußball, Ringreiten, Mounted Games oder anderen Reiterspielen.

Reiterhof Gläserkoppel, Gläserkoppel 2, 24211 Wahlstorf, Tel. 04342/81030, E-Mail: fam.foerst@glaeserkoppel.de, Homepage: www.glaeserkoppel.de

Abenteuer-Kanuwandern auf der Schwentine

Einen kurzen Abenteuer-Urlaub bietet die Schwentine. Innerhalb von drei Tagen kann man von Eutin nach Kiel mit dem Kanu fahren. Der Weg führt von Eutin über den Kellersee, den Dieksee bis zum Plöner See. Vorbei an der Prinzeninsel und dem Plöner Schloss paddelt man weiter über die Schwentine bis zum Lanker See, nach Preetz und bis Raisdorf. Vorsicht: Dort muss man aussteigen und das Kanu rund zwei Kilometer an dem Wasserkraftwerk vorbeiziehen (meist bekommt man Rollen von den Kanuverleihern), bis man wieder ins Wasser steigen und bis zur Kieler Förde paddeln kann. Je nach Wind sollten rund fünf Stunden paddeln pro Tag eingeplant werden. Zum Campen bieten sich verschiedene Campingplätze am Plöner See und am Lanker See an.

Kanus könnten beispielsweise in Plön bei der Segelschule gemietet werden. Kosten pro Kanu pro Tag 15 Euro. Weitere Informationen und eine Wasserwanderkarte gibt es hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familienausflug in den Filippos-Erlebnisgarten

Erdbeeren, Kuchen und Abenteuer – im Filippos Erlebnisgarten in Blekendorf gibt es eine Menge zu entdecken für Kinder und ihre Eltern. Während sich die Eltern im Obstparadies noch den einen oder anderen Tipp für ihren heimischen Garten abholen können, können die Kinder Floss-Piraten spielen, Riesen-Trampolin hüpfen oder Gokart-Rennfahrer werden. Im Streichelzoo dürfen sie die Hoftiere wie Hasen, Hühner und Ziegen füttern und streicheln. Stärken können sich die Besucher anschließend im Bauernhof-Café mit hausgemachten Kuchen und Torten.

Der Filippos Erlebnisgarten hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 7,80 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

Golfen in Waldshagen mit Spaßgarantie

In der Gemeinde Bösdorf kann auf Gut Waldshagen seit vielen Jahren Golf gespielt werden. Eine 18-Loch-Anlage steht für Golfer mit Platzreife offen. Wer es ein bisschen einfacher mag und mit Familie oder Freunden Spaß haben möchte, geht zum Adventure Golfpark gleich nebenan. Hier kann Abenteuergolf (ab 5 Jahre), Swingolf (ab 11 Jahre) und Fußballgolf (ab 8 Jahre) gespielt werden. Vorkenntnisse braucht man nicht. Schläger und Bälle werden gestellt.

Geöffnet ist der Adventure Golfpark montags von 10 bis 15 Uhr, dienstags bis sonntags bis 18.30 Uhr. Kinder zahlen 7 Euro, Erwachsene 9 Euro, es gibt auch Familien- und Kombikarten. Mehr Infos finden Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Durchs Heckenlabyrinth in Probsteierhagen irren

Ein in Norddeutschland einzigartiges Heckenlabyrinth kann im Irrgarten Probsteierhagen bei Familie Biermann erkundet werden. Auf insgesamt 2000 Quadratmeter Fläche gibt es unzählige Irrwege, Abbiegungen und Wegschleifen, die von Kindern voller Eifer abgelaufen werden. Wer es schafft, den Aussichtsturm in der Mitte zu erreichen, hat einen tollen Überblick über das gesamte Labyrinth.

Der Irrgarten in der Alten Dorfstraße 100 in Probsteierhagen ist täglich (außer mittwochs) ab 11 Uhr geöffnet und kostet 2,50 Euro Eintritt pro Person. Die Wege sind für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Im barrierefreien Restaurant und auf der Ausflugsterrasse werden hausgemachte Kuchen und Torten, Eis oder Spezialitäten aus der Region angeboten. Weitere Infos unter Tel. 04348/230.

KN