﻿Ausgabe der Tafel Preetz: CDU will halbe Million Euro für Neubau einplanen

Die Tafel Preetz stößt an ihre Grenzen: Nach einem Brand vor vier Jahren ist die Ausgabe in einem Nebengebäude untergebracht. Die Suche nach einer neuen Unterkunft verlief bisher ergebnislos. Nun will die CDU eine halbe Million Euro für einen Neubau in den Haushalt stellen.

Preetz. Noch prangt das Banner „Klimaneutral 2030 – Preetz“ an der Ecke Hufenweg/Güterstraße auf einer unbebauten Fläche. Doch das städtische Grundstück könnte bald eine neue Funktion bekommen: als Standort für die Tafel Preetz. Nach der jahrelangen vergeblichen Suche nach einer neuen Unterkunft stellt die CDU für die Haushaltsdebatte der Stadtvertretung den Antrag, eine halbe Million Euro für einen Neubau einzustellen.

2018 war das Katastrophenjahr für die Tafel Preetz: Gerade erst hatte man einen Wasserschaden repariert, dann brannte es im Dachstuhl. Danach zog die Ausgabe in ein Nebengebäude um. Doch dort ist es viel zu beengt für die ständig steigende Zahl an Kunden. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte man nur noch fertig gepackte Tüten abgeben.

Dachschäden bei der Tafel Preetz immer noch nicht repariert

Die Dachschäden seien immer noch nicht repariert, berichtet Bürgermeister Björn Demmin. „Die Tafel will deshalb im jetzigen gemieteten Gebäude nicht weiterplanen.“ In den vergangenen Jahren habe man Ausschau nach einem neuen Standort gehalten. „Gesucht wird eine 180 bis 200 Quadratmeter große Halle – möglichst zentral, aber nicht auf dem Präsentierteller“, so Demmin. Man habe sich mehrere Liegenschaften angesehen, doch bisher habe sich alles zerschlagen.

„Es wird daraus hinauslaufen, dass wir nach einem Grundstück suchen, auf dem die Tafel bauen kann oder wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen können“, sagt der Bürgermeister. Denn eines sei sicher: „Die Tafel wird weiterhin gebraucht.“ Eine Lösung könnte ein städtisches Grundstück in Wilhelminenstraße sein, das auch am Hufenweg und an der Güterstraße liege. Im Bebauungsplan sei bereits ein Baufenster festgelegt.

Städtisches Grundstück gut für Tafelkunden erreichbar

Das Grundstück könne man für einen symbolischen Preis verkaufen oder für eine Erbpacht anbieten. Für eine Wohnnutzung sei diese Fläche an drei Straßen kaum geeignet. Für die Tafel umso besser: Denn das Areal liege zentral und sei über den nahen Bahnhof und ZOB gut erreichbar. Doch vorher müssten einige Fragen geklärt werden: Baut die Tafel selbst? Gibt es Fördergelder? „Das ist schon mehr als eine Idee, es ist ein Licht am Ende des Tunnels.“ Es wäre aber immer noch einfacher, wenn man etwas zur Miete finden könnte und die Stadt einen Mietzuschuss zahle.

Die CDU-Fraktion beantragt für die Sitzung der Stadtvertretung am Dienstag, 13. Dezember, ab 19 Uhr im Ratssaal, 500 000 Euro für einen Neubau als Investitionsvorhaben in den Haushalt 2023 einzustellen. Die Zahl der Personen in Preetz, die auf die Unterstützung durch die Tafel angewiesen seien, sei in den zurückliegenden Monaten ständig gestiegen, betont Fraktionsvorsitzender Axel Schreiner. „Der immer noch andauernde Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende inflationstreibende Energiekrise wird diese Situation weiter verschärfen.“

Daher halte die CDU einen Neubau für sinnvoll. Um die Kosten einzugrenzen und den Klimaaspekten eines Neubaus gerecht zu werden, empfehle die CDU einen Zweckbau, vorzugsweise im Holzständerbau. Das Dach des Gebäudes solle komplett zur Gewinnung von Sonnenenergie genutzt werden. Auch ein Stromspeicher und eine E-Ladestation für Fahrzeuge sollten bei der Planung angedacht werden.

Das Gebäude sollte eine rund 200 Quadratmeter große Grundfläche haben. Gegebenenfalls sei durch die Einbindung des Kommunalbetriebs eine Kostenreduzierung und Beschleunigung des Bauvorhabens möglich und daher zu prüfen. Geklärt werden sollte auch eine mögliche Förderung durch die Aktiv-Region.

Demmin weist darauf hin, dass diese Investition eine freiwillige Leistung sei. Angesichts des voraussichtlichen Defizits von knapp zwei Millionen Euro müsse die Stadt ihre Kredite der Kommunalaufsicht vorlegen.

Die stellvertretende Tafel-Vorsitzende Dorit Kuhnt freut sich, dass nach den jahrelangen Bemühungen um einen neuen Standort nun Bewegung in die Sache kommt. „Aber eines ist klar: Die Tafel hat keine halbe Million Euro, um einen Neubau umzusetzen.“ Noch sei offen, wer der Bauherr sein könnte, doch von den ehrenamtlichen Kräften sei das kaum zu leisten.

Tafel Preetz rechnet mit weiter steigender Zahl von Bedürftigen

Doch eine Lösung sei angesichts der Zahl der Menschen, die die Tafel unterstützen, wünschenswert. Mittlerweile würden 400 Erwachsene und über 300 Kinder versorgt. Und es sei mit einer weiter steigenden Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine zu rechnen. „Aber schon rein logistisch können wir nicht mehr leisten.“ Falls es mit dem Neubau doch nicht klappen sollte, appelliert sie an alle Grundstückseigentümer, freie Gebäude oder Hallen anzubieten.

Sie haben viel zu tun: Renate Beck (von links), Angi Volkens und Anita Timm mit den Liefertüten für die Bedürftigen. © Quelle: Signe Hoppe

Zurzeit werde in Absprache mit der Kirchengemeinde eine Ausgabestelle im Bugenhagenhaus aufgebaut. „Dort könnte man sich auch wieder aussuchen, was man mitnehmen möchte“, sagt Dorit Kuhnt. Und man habe wieder mehr Kontakt zu den Menschen. Auch am Brandenburger Platz suche man noch eine Destination zur Miete. „Wir versuchen, den Kontakt zu den Eigentümern herzustellen“, verspricht der Bürgermeister.