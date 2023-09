Aufstieg geschafft

Der Skatclub Kalübbe 06 (Kreis Plön) gehört jetzt zu den 80 besten Mannschaften in Deutschland. Das Team ist in die 2. Bundesliga aufgestiegen. In Schleswig-Holstein gibt es nur drei weitere Mannschaften, die so hochklassig spielen. Es war ein spannender Kampf am Kartentisch.

