﻿Ausschluss aus Ältestenrat? AfD und Alexander Orth protestieren

Heikendorf. Es ist der letzte Absatz einer Beschlussvorlage für die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, 15. Juni, der momentan in Heikendorf für Unruhe sorgt. Er klingt lapidar, schon fast langweilig. Eigentlich kein Thema wert. Und doch steckt Zündstoff in ihm. „Darüber hinaus wurde auf Hinweise von Vertreter*innen der Selbstverwaltung § 3 Abs. 1 im Entwurf dahingehend angepasst, dass die zuletzt sehr weitgehende Öffnung des Ältestenrates wieder auf den üblichen Standardfall sowie einer Erweiterungsoption modifiziert wird.“

Es geht um das ehemalige SPD-Mitglied Alexander Orth, die AfD und vor allem den Umgang mit der Partei. Bei der Kommunalwahl hatte sie einen Sitz in der Gemeindevertretung errungen. Die anderen Parteien zeigten sich erschrocken darüber. Die Grünen dachten über Redezeitbeschränkungen nach. Jetzt ist fraglich, ob die AfD – sollte die Änderung in der konstituierenden Sitzung beschlossen werden – an den Beratungen des Ältestenrates teilnehmen kann.

Alexander Orth: „So schadet man der Demokratie“

Der Ältestenrat ist kein beschlussfähiges Gremium – vielmehr ein organisatorisches. Seine Mitglieder beraten vor allem über Zeit, Ort und Tagesordnungspunkte der Gemeindevertretersitzungen. Die Bürgervorsteherin und die Fraktionsvorsitzenden sitzen in diesem Rat sowie der Bürgermeister. Bisher konnten in Heikendorf auch fraktionslose Mitglieder der Gemeindevertretung an den Sitzungen teilnehmen. Doch das könnte nun geändert werden. Fraktionslose Mitglieder sollen nur noch auf Einladung der Bürgervorsteherin an den Sitzungen des Ältestenrates teilnehmen, so der Vorschlag verschiedener Fraktionen.

Sowohl die AfD als auch Alexander Orth wären davon betroffen. Die AfD hat nur einen Sitz in der Gemeindevertretung und kann daher keine Fraktion bilden. Alexander Orth hatte nach den Wahlen die SPD verlassen und steht daher nun ebenfalls fraktionslos da.

Für ihn ist die geplante Änderung so etwas wie ein Angriff auf die Demokratie. Denn der Passus, dass auch fraktionslose Mitglieder teilnehmen, wurde eingeführt, als die FDP in Heikendorf keine Fraktionsstärke hatte. Dennoch sollte sie bei den Sitzungen des Ältestenrates dabei sein. „Jetzt kann die FDP eine Fraktion bilden, die AfD aber nicht. Schmuddelkinder sollen draußen bleiben. So funktioniert Demokratie nicht“, sagt Alexander Orth. Demokratie müsse das aushalten können. Denn schließe man die AfD nun aus, würde sie das am Ende nur stärken, sagt Orth. „Dann entstehen noch mehr Verschwörungstheorien.“

Grüne in Heikendorf sehen keine Ausgrenzung

Juliane Bohrer sieht das anders: „Es ist der Standardfall, dass lediglich die Fraktionsvorsitzenden, Bürgervorsteher und Bürgermeister im Ältestenrat sitzen.“ Das sei in Schönkirchen und Mönkeberg auch so. Den Vorwurf, dass durch die Änderung Personen ausgeschlossen werden, weist sie zurück. „Im Gegensatz zu anderen Gemeindeordnungen hätte Heikendorf noch den Passus, dass sie eingeladen werden können.“

Nicola Specker (Grüne) sieht das ähnlich. „Der Ältestenrat ist kein beschlussfähiges Gremium. Bei den Entscheidungen und Diskussionen in der Gemeindevertretung sind die AfD und Alexander Orth dabei.“ Dass eine solche Entscheidung ein gefundenes Fressen für den Populismus der AfD sein könnte, sieht Bürgervorsteherin Ina Schultheiß (CDU) anders. „Es kann sein, dass das so ist, aber davon können wir uns nicht leiten lassen.“ Der Ältestenrat dürfe nicht zu groß werden, damit er zeiteffektiv arbeiten könne.

Wie also umgehen mit der AfD? Das beschäftigt momentan große Teile der Republik. Im ARD-Deutschland-Trend hatte die AfD zuletzt Zustimmungswerte von 18 Prozent und lag damit gleichauf mit der SPD. In Teilen Ostdeutschlands ist die AfD mittlerweile die stärkste politische Kraft. Davon ist Heikendorf noch weit entfernt.

