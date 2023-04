﻿Ausstellung in der Galerie Richter: „Wilde Jungs“ auf der Leinwand

Eine der bekanntesten zeitgenössischen Künstlerinnen ist zu Gast in der Galerie Richter in Lütjenburg (Kreis Plön). Justine Otto kommt persönlich zur Vernissage am Freitag, 21. April. Der Titel der Ausstellung lautet „Staring at the Rude Boys“. „Wilde Jungs“ sind das Thema der Bilder.

Lütjenburg. Es wird ein „wilder“ Frühling in der Galerie Richter. Die Künstlerin Justine Otto kommt mit einer Ausstellung unter dem Titel „Staring at the Rude Boys“ nach Lütjenburg. Das ist der Songtitel einer Londoner Punkrock-Band. „Rude Boys“ bedeutet übersetzt etwa „Wilde Jungs“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Titel ist berechtigt. Diese „Wilden Jungs“ stehen im Mittelpunkt ihrer Bilder, die in Lütjenburg in der Niederstraße 19 zu sehen sind. Otto malt Outlaws, Helden und groteske Skulpturen. Mit Wucht hat sie ihre Figuren auf die Leinwand gebracht. In der Galerie Richter sind auch Skulpturen der Künstlerin zu sehen.

Das ist der Lebenslauf von Justine Otto

Justine Otto kam 1974 in Polen zur Welt. 1982 zog die Familie nach Deutschland. Für sie war früh klar: Ich werde Künstlerin. 1996 schreibt sie sich an der Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main ein. Im Jahr 2000 erhielt sie ein Stipendium für die Kunstakademie in Mailand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Mitte der 2000er-Jahre arbeitet Justine Otto als freischaffende Künstlerin und gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Malerinnen in Deutschland. Ihre Werke befinden sich in Sammlungen in den USA, Schweiz, Österreich und Deutschland.

Dieses US-amerikanische Museum verlieh der Künstlerin einen Preis

Die renommierte Phillips Collection in Washington erwarb ihre Kunst für die permanete Sammlung des Museums. Sie erhielt von der Einrichtung 2014 den Titel „Emerging Artist Prize“.

Die Vernissage in Lütjenburg beginnt am Freitag, 21. April, um 19 Uhr. Die Werke der Künstlerin, die nach Lütjenburg kommt, sind nicht nur im vorderen Atelier zu sehen. Inhaber Marc Richter präsentiert an diesem Abend auch seine Erweiterung „Salon Richter“ im Haus im Hinterhof. Ein weiterer Kulturraum auf über 150 Quadratmetern in Lütjenburg. Die Räume gehörten früher schon einmal zur Galerie.

Lesen Sie auch

Die „Rude Boys“ sind bis zum 10. Juni in Lütjenburg zu sehen. Die Galerie Richter ist am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet, Dienstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr.