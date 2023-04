﻿Ausstellung in Laboe: Stimmung durch Licht und Schatten, Farbe und Tiefe

Ihre Bilder leben von den Stimmungen, die sie durch Farben, Licht und Schatten erzielt. Elisabeth Holzhausen präsentiert ihre Werke ab Sonnabend, 15. April, in einer neuen Ausstellung in Laboe. Mit ihren Werken will sie die Seele berühren.

Laboe. Eine neue Ausstellung wird am Sonnabend, 15. April, ab 18 Uhr in der Galerie Atelier 1 in Laboe eröffnet. Künstlerin und Illustratorin Elisabeth Holzhausen zeigt unter dem Titel „Horizonte“ farbintensive und impressionistisch anmutende Acrylmalereien.

Die Werke stellen in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit Farben und Formen die Vielfalt der Natur dar. Dabei geht es Elisabeth Holzhausen um die Auseinandersetzung mit der Welt, dem Werden und Vergehen, den Farben, der Kraft und der Tiefe der Natur. Ihre Exponate leben von den Stimmungen, die sie durch die gezielte Kombination von Farben, Licht, Schatten, Tiefe und Textur in ihren Bildern erzeugt.

Ausstellung „Horizonte“ in Laboe: Lichtdurchflutete Bilder berühren die Seele

Dabei gelingt es Elisabeth Holzhausen, die Faszination der Landschaft auf den Betrachter zu übertragen. Ihre lichtdurchfluteten Bilder sind Mittler zwischen Mensch und Natur, sie berühren die Seele.

Holzhausen ist in Norddeutschland aufgewachsen. Die Verbindung zur Natur wurde ihr dort quasi in die Wiege gelegt. Das flache Land kennt sie gut, sie liebt die Elbe, die Marsch, die Wiesen, das Wasser, den Wind und die Weite. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und am College of Art in Edinburgh (Schottland) studierte sie Illustration und Malerei.

Die Künstlerin arbeitet auf ihrem Atelierhof. Bei der Vernissage will Elisabeth Holzhausen über ihre vom Leben auf dem Bauernhof inspirierte Malerei und eine Weltreise mit anschließendem Gespräch vor den Originalbildern berichten.

„Horizonte“: Die Ausstellung ist bis zum 3. Juni im Atelier 1 in Laboe, Reventloustraße 1, zu sehen. Öffnungszeiten: donnerstags von 10 bis 13 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 14 bis 17 Uhr.