﻿Schwimmhalle spaltet die Grünen in Laboe

Das Thema Schwimmhalle sorgt kurz vor der Kommunalwahl für Zündstoff in Laboe. Zwei von fünf Fraktionsmitgliedern der Grünen in der Gemeindevertretung haben am Sonntag überraschend ihren Austritt aus der Partei erklärt. Das sind die Gründe.

Laboe. Es knirscht bei den Grünen in Laboe. Mit sofortiger Wirkung gaben am Sonntag zwei der insgesamt fünf Fraktionsmitglieder in der Laboer Gemeindevertretung ihren Austritt bekannt, darunter auch Fraktionsvorsitzender Martin Opp. Er könne sich nicht mehr mit den Zielen und Handlungen der Partei – insbesondere im Kreisverband und auf Ortsebene – identifizieren, gab er in einer Pressemitteilung bekannt.

„Der Hauptgrund für meinen Austritt ist das mangelnde Engagement einiger Mitglieder der Laboer Grünen für die Meerwasser-Schwimmhalle Laboe“, erklärte Martin Opp. Der Kreisvorstand der Grünen habe sich zudem gegenüber den Laboer Mitgliedern durch personelle Umbesetzungen im Wahlkreis „respektlos“ verhalten. „Es ist bedauerlich, dass innerhalb der Partei keine konstruktive Zusammenarbeit möglich ist“, so Opp. Er wolle seine Kraft daher ab sofort der neuen Wählergemeinschaft „Gemeinsam vor Ort“ widmen.

Schwimmhalle Laboe: Wie geht es nach den Austritten der Grünen in der Gemeindevertretung weiter?

In der Gemeindevertretung werde sich in den letzten Wochen vor der Kommunalwahl laut Opp nach außen nichts ändern. Er werde die Politik im Sinne der Grünen-Fraktion in Laboe bis zum Ende vertreten, da er nicht mit der Fraktion, sondern mit der Partei gebrochen habe.

Auch Gemeindevertreterin Maren Biewald, die zugleich Vorstandsmitglied im Förderverein Hallenbad Laboe ist, gab ihren Austritt aus der Partei bekannt. Sie begründete diesen Schritt ebenfalls mit der Vorgehensweise auf Kreisebene. Es seien zudem auf der Wahlversammlung des Ortsvereins Laboe etliche Kandidatinnen und Kandidaten nominiert worden, so Biewald, die erklärte Gegner des alten Schwimmhallen-Standorts seien.