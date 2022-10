﻿Kein Bürgersteig, keine Beleuchtung – und viele Raser in Wildenhorst

Wildenhorst ist ein beschauliches Dorf abseits der Hauptstraßen. Doch seit der Vollsperrung der B 202 nutzen viele die Strecke als Umleitung. An Tempo 30 halten sich dabei offenbar nur wenige. Zwei Anliegerinnen beschreiben, wie gefährlich es vor ihren Häusern ohne Bürgersteig zugeht.

Wildenhorst. „Kinder – Vorsicht“ prangt auf der knalligen Figur an der Hecke. Davor steht ein gelbes Bobbycar. Schild und Spielzeug sollen Verkehrsteilnehmer warnen, vorsichtig zu fahren. Normalerweise geht es in diesem Bereich von Wildenhorst, einem Ortsteil der Gemeinde Rastorf, sehr ruhig zu. Doch seit der Vollsperrung der B 202 für Sanierungsarbeiten rauschen tagtäglich zahlreiche Fahrzeuge hindurch – die meisten zu schnell. „Einfach nur gefährlich“, klagen zwei Anwohnerinnen.

Anfang August war die B 202 zwischen der Stadt Schwentinental und Rastorfer Passau (Gemeinde Rastorf) für die Sanierung von Fahrbahn, Radwegen und Brücken voll gesperrt worden. Die offizielle Beschilderung leitet den Verkehr weiträumig über Plön um. Das ist vielen Fahrerinnen und Fahrern wohl zu weit: Sie nutzen verbotenerweise den nur für Anwohner freigegebenen Wildenhorster Weg zwischen der B 202 bei Rastorfer Passau und der Landesstraße zwischen Preetz und Schönberg als Abkürzung.

Wildenhorst: Fahrer hupen oder schimpfen

Vor den Häusern von Elisabeth Locke-Hansen und Nicole Tiede sowie ihren Nachbarn gilt Tempo 30. Ihre acht und zwölf Jahre alten Pflegekinder – beide mit Einschränkungen – würden morgens um 7 Uhr mit Bussen der Johanniter und der Rudolf-Steiner-Schule abgeholt, erzählt Elisabeth Locke-Hansen. Immer wieder hupten Verkehrsteilnehmer, andere reagierten mit Beleidigungen wie Mittelfinger oder Vogelzeigen, wenn sie mal warten müssten.

Das passiere ihr auch, wenn sie mit dem Auto in ihre Auffahrt einbiegen wolle und dafür langsamer werde. Inzwischen parke sie rückwärts ein, weil sie vorwärts sicherer auf die Straße komme. „Das ist wirklich eine Rennstrecke“, schimpft sie. Ihren Kindern habe sie momentan verboten, mit dem Fahrrad zu fahren. „An Tempo 30 hält sich grundsätzlich keiner, selbst wenn man mit Kindern oder Hund am Straßenrand steht“, sagt auch ihre Nachbarin Nicole Tiede. „Da wird auch keiner langsamer.“

Ein Problem: In diesem Bereich gibt es weder einen Bürgersteig noch eine Straßenbeleuchtung. Wenn die Busse morgens um 7 Uhr kommen, sei es in dieser Jahreszeit noch dunkel. Nicole Tiede hat einen Bewegungsmelder an einem Baum angebracht, damit das Grundstück beleuchtet ist, wenn sie die Kinder zur Straße bringt. „In den vergangenen Monaten hatten wir durch die vielen Fahrzeuge eine Dauerbeleuchtung.“

Das Navi führt Autos und Lkw auf die gesperrte Umleitungsstrecke

Beide haben schon Autos angehalten und die Fahrer gefragt, warum sie trotz Verbotsschild die Strecke nutzen, erzählen sie. Antwort: „Weil das Navi mich da langführt.“ Dann gäben sie wieder Gas. Selbst den Kindern, die auf Tempo 30 hinweisen, werde der Mittelfinger gezeigt. „Das macht mich wütend, so unglaublich wütend“, sagt Elisabeth Locke-Hansen. „Das ist doch einfach respektlos.“

Die Straße auf einem ehemaligen Bahndamm sei sehr schmal, an den Seiten gehe es steil runter. Wie eng es zugehe, sehe man auch an den schon ausgefahrenen Banketten. Und selbst auf dieser engen Fahrbahn hätten sie schon gefährliche Überholmanöver von ungeduldigen Fahrern erlebt, sogar vor ihrer eigenen Haustür.

„Da habe ich auf die Kinder gewartet und musste zur Seite springen“, berichtet Nicole Tiede. Einmal sei sogar eine Fahrschule durch Wildenhorst gefahren. „Wenn sie das schon den Fahrschülern beibringen, wie soll das denn funktionieren, dass sie später die Durchfahrtverbote beachten?“

In den Ferien ist es ruhig auf der B 202-Umfahrung

Jetzt in den Herbstferien sei es zum Glück gerade sehr ruhig. Denn die Ortsdurchfahrt von Rastorfer Passau sei für die Fahrbahnsanierung voll gesperrt, da komme niemand durch. „Das ist schon fast wie Urlaub“, meint Elisabeth Locke-Hansen. „Aber sobald Rastorfer Passau wieder offen ist und die B 202 noch gesperrt, geht’s wieder los mit dem Verkehr.“

"Anwohner frei" steht an der Absperrung zum Wildenhorster Weg. Jemand hat zusätzlich ein Pappschild aufgestellt mit dem Hinweis, dass die Fahrer nicht ihrem Navi folgen sollen. © Quelle: Silke Rönnau

Sie wünschen sich deshalb deutliche Tempo-30-Piktogramme auf der Straße und mehr Kontrollen. Man sollte auch verstärkt zu Zeiten des Berufsverkehrs kontrollieren, wer unerlaubt durch Wildenhorst fahre. „Schade, dass die Polizei sich so sichtbar hinstellt – da drehen doch alle schnell wieder um“, kritisiert Nicole Tiede. Und sie hoffen, dass mehr geblitzt werde, um die Raser zu bremsen.

Doch auf ihre E-Mails werde kaum reagiert. Die Respektlosigkeit der Raser und das Gefühl der Hilflosigkeit machen ihnen zu schaffen. „Es nagt an der Psyche, man ist ständig gereizt“, sagt Elisabeth Locke-Hansen.

Kreis Plön kündigt Geschwindigkeitskontrollen in Wildenhorst an

Die Kreisverwaltung Plön verweist auf Nachfrage darauf, dass die Strecke zurzeit mit einem Durchfahrtsverbot belegt sei und lediglich die Anwohnerinnen und Anwohner (auch aus Rastorf) die Strecke nutzen dürften.

„Bisher ist an den Kreis die Bitte nach einer Geschwindigkeitsüberwachung in dem Bereich nicht herangetragen worden“, sagt Kreissprecherin Nicole Heyck. „Gern nehmen wir aber den geschilderten Fall zum Anlass, um hier eine Geschwindigkeitsüberwachung durchzuführen.“ Diese soll nun kurzfristig erfolgen.

Polizei: Missachtung des Durchfahrtverbots kostet 50 Euro

Nach wie vor kontrolliere die Polizei unregelmäßig, ob jemand in den gesperrten Bereich einfahre, berichtet Polizeisprecher Matthias Arends. Das gelte nicht nur für die B 202, sondern auch für die Umleitungsstrecken. Auf Hinweis von Anwohnern habe es auch Geschwindigkeitsmessungen gegeben – „aber ohne große Auffälligkeiten“, so Arends. Die Missachtung des Durchfahrtverbots koste die erwischten Fahrer 50 Euro.