﻿Auszeichnung in Selent: Udo Petersen darf auf Ehrenbank Platz nehmen

Verbeugung vor Ehrenamt

Udo Petersen genießt den Blick von seiner Ehrenbank an der Badestelle Moltörp auf den Selenter See.

Mit einer Ehrenbank zeichnet die Gemeinde Selent Menschen aus, die sich in besonderem Maß ehrenamtlich engagieren. So kann jetzt auch Udo Petersen am Selenter See auf seinem ganz persönlichen Geschenk Platz nehmen. Überrascht von der Ehrung wurde Petra Iwersen.

