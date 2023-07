﻿Autor Thomas Pregel: Mit „Kaltsommers Untergang“ geht alles zu Ende

Ruhwinkel. Den kleinen Ort Schönböken kennt man wegen seiner imposanten Lindenallee. Aber Kaltsommer? Das hat ebenfalls eine imposante Lindenallee, ebenfalls ein Zen-Zentrum im Herrenhaus mit Torgebäude und Glockenturm. Nur: In Kaltsommer ist es düster, immer schwebt eine Wolke über dem Ort, feiner Nieselregen gehört zur Tagesordnung. Kaltsommer ist der Fantasie von Autor Thomas Pregel entsprungen, der in Schönböken aufgewachsen ist. Band Nummer drei der Holstein-Trilogie ist erschienen unter dem Titel „Kaltsommers Untergang“.

Rund fünf Jahre hat Pregel an diesem Final geschrieben. „Allerdings mit einer Unterbrechung, in der mir, sozusagen, der kleine Roman „Der Erste von uns“ herausgerutscht ist“, erzählt Pregel. Nach „Kaltsommer“ und „Abschied von Kaltsommer“ endet die Geschichte über das fiktive Dorf. Doch nicht nur das. Pregel erzählt in diesem mehr als 1000 Seiten starken Werk die Geschichte von Anfang an.

Es ist die Geschichte des beständig von schlechtem Wetter heimgesuchten Dörfchens von seiner Gründung Ende des 8. Jahrhunderts an, als sich Aleric an den drei schönen Buchen niederlässt und das Fleckchen fortan Sconebeke genannt wird. Es ist aber auch die Geschichte der Homosexuellen in Deutschland von damals bis heute.

Benjamin Sandow ist die Hauptperson des Romans. Er kehrt immer wieder aus Berlin nach Holstein zurück, weil seine ungeliebte Mutter im Verlauf der Handlung stirbt und ihm ihren Besitz hinterlässt. Das Erbe will er schnell verkaufen und damit alle Bande zwischen seinem neuen Leben in Berlin und seiner Kindheit in Kaltsommer durchtrennen. Schließlich wartet Gerrit in Berlin, Benjamins gut 20 Jahre jüngere Liebe.

Doch er hat die Rechnung ohne die in Kaltsommer immer präsente Wolke gemacht, die sich im August 2019 entschließt, sich in einem Inferno für immer aufzulösen und dabei Kaltsommer, alle Einwohner (und die Lindenallee) zu weniger als Asche zu verbrennen.

Kaltsommer: Wechsel zwischen historischen Episoden und der Gegenwart

Autor Pregel wechselt in seinem Roman zwischen den historischen Episoden und der Gegenwart, erklärt die Faszination des Dorfes für alle Homosexuellen. Seit Gründung ist Sconebeke/Kaltsommer wie eine Insel für sämtliche queeren Verfolgten, Verdammten, Zweifelnden und allein Gelassenen. Der Roman ist also auch ein historischer Roman, der Daten der holsteinischen wie deutschen Geschichte aufgreift.

Am Ende geht die Verfolgung in Toleranz und Akzeptanz über. Deshalb wirkt die Katastrophe am Schluss auch nicht wie ein düsterer Abgrund. „Wenn die Lesenden das Buch mit dem Gefühl zuschlagen, dass Kaltsommer vielleicht deshalb untergegangen ist, weil es einfach nicht mehr gebraucht wird, ist das Ziel dieser Erzählung durchaus erreicht“, sagt Pregel.

„Es ist schon ein erhebendes Gefühl, so ein großes, umfangreiches Werk abgeschlossen zu haben“, gesteht Pregel. Geografisch, architektonisch und vom Grundriss her steckt sehr viel Schönböken in Kaltsommer. „Kaltsommer ist mein literarisches Alter Ego Schönbökens“, sagt der Autor, der selber, wie sein Protagonist, in Berlin lebt. Allerdings: In Kaltsommer steckt kein einziger Schönbökener. Es ist eine fiktive Geschichte an einem trotz allem fiktiven Ort. Mit fiktiven Figuren.

Woran arbeitet Thomas Pregel jetzt? „Ich schreibe an einem Roman, der sich mit den Auswirkungen von sexuellem Missbrauch auf Beziehungen, Freundschaften, Familien und ganze Gemeinschaften beschäftigt“, sagt er.

„Abschied von Kaltsommer“ von Thomas Pregel aus dem MAIN-Verlag gibt es als Print und als E-Book im Buchhandel zum Preis von 49,90/9,99 Euro.

