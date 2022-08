Ihr Haus war schon in Sichtweite – trotzdem musste Sigrid Bieler umkehren und einen Umweg von 35 Kilometern fahren, um dorthin zu kommen. Die Absperrungen und Beschilderungen rund um die Baustelle auf der B 202 sorgen derzeit für viel Ärger bei den Anliegern in Rastorfer Passau.

An dieser Ecke wurde Sigrid Bieler (Zweite von links) wie viele andere Anwohner aus Rastorfer Passau auf dem Heimweg angehalten und über die Umleitung geschickt. Trotz Durchfahrtverbotsschild nutzen viele – auch ortsfremde – Fahrer den Schleichweg über den Wildenhorster Weg.

Rastorfer Passau. Als Sigrid Bieler am Freitag aus Richtung Preetz über Wildenhorst nach Rastorfer Passau fährt, erlebt sie eine böse Überraschung. „An der Ausfahrt des Wildenhorster Weges auf die B 202 wurde ich von Mitarbeitern des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr angehalten“, erzählt sie. Die weisen auf die Absperrung und das Durchfahrtverbot zur Bundesstraße hin. Die B 202 zwischen Schwentinental und Rastorfer Passau ist bis Ende Oktober für Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Doch in Rastorfer Passau wird noch gar nicht gebaut.

Sigrid Bieler versucht den LBV-Mitarbeitern zu erklären, dass ihr Haus nur wenige Hundert Meter entfernt sei. Schließlich seien in einem Schreiben der bauausführenden Firma genau die Zeiträume für die einzelnen Bauabschnitte genannt worden, in denen die Grundstücke nicht erreichbar sind. Ansonsten sollten sie freie Zufahrt haben.

Umleitung bedeutet Umweg von 35 Kilometern

Doch an diesem Nachmittag kommt Sigrid Bieler nicht durch. Die LBV-Mitarbeiter hätten mit einer Anzeige gedroht, berichtet sie. Da ist sie nicht die Einzige. Mehrere Anlieger aus Rastorfer Passau erleben die gleiche Situation. Auch Silke Wilde hört, dass sie 100 Euro Bußgeld zahlen müsste und einen Punkt bekommen würde, wenn sie das Durchfahrtverbotsschild missachte. Sigrid Bieler fährt daraufhin die Umleitung mit einem Umweg von rund 35 Kilometern und braucht dafür rund eine Stunde.

„Wir haben alle ein Schreiben bekommen, in dem angekündigt wird, wann welche Bauarbeiten erfolgen“, erklärt Silke Wilde. Daraus sei für sie hervorgegangen, dass sie bis Baubeginn problemlos mit dem Auto fahren können. Doch dann wurden die rot-weißen Baken und das Durchfahrtverbotsschild fast überall in Rastorfer Passau aufgestellt.

Durchfahrtverbot für die Straßen in Rastorfer Passau

Nach diesen Schildern dürfte man zum Beispiel von der B 202 in die Alte Landstraße einfahren, aber nicht wieder zurück. Die Straße Düsternbrook ist gleich in beide Richtungen gesperrt. „Wenn man die Schilder ernst nimmt, dürfen wir rein, aber nicht raus – oder auch gar nicht erst rein. Wir sind grundsätzlich falsch“, beschreibt Holger Clausen die Verwirrung.

Silke Wilde berichtet, dass der Müll nicht abgeholt worden sei. Die Müllwagen kämen in den engen Straßen nicht an der Absperrung vorbei. „Und die Mitarbeiter mochten wohl die Schilder nicht umstellen.“

Angst vor Rasern auf der B 202

Für Verwirrung sorgt bei vielen Anwohnern zudem die Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h vom – noch erreichbaren – Abfallwirtschaftszentrum Rastorf bis nach Wittenberger Passau. Denn die anderen Schilder seien nicht verhängt worden, sodass viele nicht erkennen könnten, was sie nun fahren dürften. Eine große Zahl missachte Tempo 40. „Die rasen alle, und wir haben Angst um unsere Kinder“, meint Meike Lohse.

Als grotesk empfinden es die Anwohner, dass sie – wenn sie sich an die Durchfahrtverbotsschilder halten – nicht einmal den Sportplatz oder das Feuerwehrhaus am Mühlenberg ansteuern dürften. „So lange die Bauarbeiten hier im Ort nicht beginnen, müssten Anwohner doch nicht das Mega-Problem haben, hierherzukommen“, sagt Manuela Höppner.

Natürlich sei der viel genutzte Schleichweg für die Wildenhorster eine starke Belastung. Aber man könnte doch das Durchfahrtverbot nach Wildenhorst auch von Bredeneek aus mit dem Zusatzschild „Für Anlieger frei“ versehen, regen sie an. Die LBV-Mitarbeiter hätten sie auf eine Ausnahmegenehmigung hingewiesen, die man bei einer Kontrolle vorzeigen könne, aber sie wisse nicht, wo sie die bekommen soll, sagt Sigrid Bieler.

Vollsperrung der B 202 dient der Sicherheit auf der Baustelle

Der stellvertretende Bürgermeister Rainer Lembke trug die Anliegen und Probleme am Mittwoch in der Baubesprechung vor. „Eine gute Lösung ist jedoch kaum machbar“, erklärt er. Zunächst sei grundsätzlich eine Vollsperrung notwendig, um die Sicherheitslage auf einer Baustelle zu garantieren, gab er aus der Sitzung weiter. Ausnahmen gelten für Rettungsfahrzeuge, Linienbusse und Müllfahrzeuge.

Eine Möglichkeit aus seiner Sicht wäre es, den Wildenhorster Weg zu einer Einbahnstraße zu machen. „Dann hätten wir zwar weiterhin viele Fahrzeuge, doch keinen Gegenverkehr – und genau der führt zum Ausweichen auf die Banketten“, so Lemkbe. Die ersten Schäden am Straßenrand seien bereits sichtbar. Die Kosten für die Reparatur müsste die Gemeinde tragen.

Er habe die Zusage erhalten, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Rastorfer Passau eine Ausnahmegenehmigung beantragen könnten. Auf einer Einwohnerversammlung eventuell im September könnte man all diese Probleme besprechen. „Nach Aussage der Planer beruhigt sich die Empörung üblicherweise nach circa zwei Wochen“, teilt er mit. Auf jeden Fall sollte man die gemeindeeigenen Geschwindigkeitsmessgeräte in Wildenhorst aufstellen.

Polizei kündigt weitere Kontrollen im Baustellenbereich der B 202 an

Bei Polizeikontrollen auf den gesperrten Strecken wurden bereits einige Autofahrer erwischt, die das Durchfahrtverbotsschild missachtet hatten. "Die Polizei wird auch in Zukunft regelmäßig Kontrollen in dem Bereich durchführen", kündigt Polizeisprecher Matthias Arends an.

Auf eine schriftliche Anfrage hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr nicht reagiert.