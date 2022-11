﻿Verladerampe auf der Straße sorgt für Unfall bei Schwentinental

Der Albtraum eines Autofahrer. Plötzlich taucht ein Hindernis in der Dunkelheit auf der Straße auf. So geschehen zwei Männern, die mit ihren Fahrzeugen über eine Verladerampe fuhren, die auf der B 76 bei Schwentinental (Kreis Plön) quer zur Fahrbahn lag. Wer hat die Rampe verloren?

Schwentinental. Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am vergangenen Freitag auf der B 76 in Höhe Schwentinental. Auf der Straße lag gegen 21 Uhr eine Verladerampe, die offenbar ein Lkw verloren hatte. Zwei 26 und 42 Jahre alte Autofahrer sahen das Hindernis in der Dunkelheit zu spät und überfuhren die Rampe. Sie lag quer zur Fahrbahn.