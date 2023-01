﻿Bäcker Gerdts in Laboe schließt: Eine Backstuben-Ära geht zu Ende

Schon als kleiner Junge stand Wolfgang Gerdts (71) aus Laboe in der Familien-Backstube. Am Dienstag heizte der Bäckermeister das letzte Mal den Ofen im privaten Hinterhof an. Mit der Bäckerei Gerdts verschwindet eine Institution und ein kulinarischer Geheimtipp in Laboe.

Laboe. Jeden Dienstag und Freitag stehen die Menschen im Kiebitzredder in Laboe Schlange. Seit über 20 Jahren ist das so, denn Bäcker Wolfgang Gerdts (71) öffnet an diesen Tagen seine private Backstube im Hinterhof. Doch jetzt ist Schluss: Am Dienstag nach Neujahr holte der Bäckermeister den letzten Laib Brot aus seinem Backofen.

Die Mandelhörnchen liegen auf einem Blech bereit für die Schokoladenglasur, in einem hohen Regal stapeln sich frischgebackene Brote, die lauwarm sind und duften, im Garer werden die Brötchen für das große Finale vorbereitet. Wolfgang Gerdts schaltet an den Knöpfen herum.

„Wenn ich meine Brille aufhätte, könnte ich mehr sehen“, scherzt er. Backen kann Gerdts eigentlich blind. Denn Backen ist seine große Leidenschaft. „Am liebsten möchte ich gar nicht aufhören, aber die Knochen wollen nicht mehr so“, erklärt der Bäcker.

Bäckerei Gerdts in Laboe war zwischenzeitlich verpachtet

Seit Kindertagen steht der 71-Jährige in der Backstube. Zwischendurch wurde der elterliche Betrieb im Kiebitzredder an einen anderen Bäcker verpachtet, doch seit 1976 ist Wolfgang Gerdts der Chef im Ring. Anfangs noch mit Angestellten und einem Verkaufsladen zur Straße hin, seit 2000 backt er alleine Brot und Brötchen.

„Von da an hat es sich richtig schön gelohnt“, erzählt der Bäckermeister. Die Personalbeschaffung sei immer schwieriger geworden, die Konkurrenz größer. Als Ein-Mann-Betrieb fingen die glorreichen Zeiten für Wolfgang Gerdts an.

Zum Abschied gab es auf Wunsch vieler Kunden eine extra Portion Rosinenbrote. © Quelle: Nadine Schättler

Bei der Bäckerei Gerdts standen die Menschen Schlange

An manchen Tagen standen die Menschen schon von der Backstube im Hinterhof bis zur Straße Schlange. Einige kamen immer extra früh, um ihre Taschen zu füllen, andere meldeten sich noch spätabends, wenn die Backstube eigentlich längst zu war. Wolfgang Gerdts und Lebenspartnerin Anke Breuer (60) waren oft nachsichtig, aber nicht immer. „Irgendwann ist es auch mal zu viel“, meint Anke Breuer.

Anke unterstützte ihren Lebenspartner fast 20 Jahre lang, tauschte ihren Schichtdienst als Krankenpflegerin an Silvester regelmäßig gegen Weihnachten, damit sie beim Backen der Berliner helfen konnte. Denn eine Backstube macht viel Arbeit. An jedem Verkaufstag war Wolfgang Gerdts in den vergangenen Jahrzehnten daher spätestens um viertel vor vier auf den Beinen. Immer ohne Wecker klingeln hoch und dann rein in die Backstube.

Bis mittags buk Gerdts, was das Zeug hielt, aß zu Mittag, ruhte sich kurz aus und verschwand dann wieder in der Backstube, um Glasuren zu machen, Brötchen fertig zu backen und zu verkaufen. Abends nach 19 Uhr war dann Feierabend. „Bäcker ist ein anstrengender Beruf“, sagt Gerdts.

Wolgang Gerdts über das Aus der Bäckerei: Könnte weitermachen bis ich 100 bin

Doch eigentlich möchte er ihn gar nicht missen. „Vom Kopf her könnte ich weitermachen, bis ich 100 bin. Es macht einfach Spaß.“ Aber der Körper wolle nicht mehr so viel harte Knochenarbeit. Deswegen habe der Kopf nach einem Dreivierteljahr ernsten Überlegens entschieden: Feierabend. Für immer.

Einige Kunden seien bestürzt gewesen, erzählt der Bäcker aus Laboe, manch einer habe sogar eine Träne im Auge gehabt, als er aus der Backstube heraus seinen Abschied verkündete. Man klönt viel im Kiebitzredder beim Brote kaufen.

„Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht, der Kontakt zu den Leuten“, sagt der Bäckermeister. So habe er stets gewusst, wer im Dorf mit wem zusammen gewesen sei, geheiratet habe oder verstorben sei.

Mit seinen Brötchen verschwindet nun auch ein Teil des Laboer Soziallebens aus Wolfgang Gerdts Leben. Doch der Bäcker schaut optimistisch nach vorn. Statt in die Backstube wird es ihn künftig öfter an den Hafen ziehen, wo er ein Segelboot liegen hat. Traurig ist er nicht. „Ich bin emotionslos“, beschreibt er seinen Abschied. Und lacht herzhaft.

In der Bäckerei Gerdts in Laboe war alles Handarbeit und ohne Schnickschnack

Dann schiebt er noch ein paar Brote auf dem Regal hin und her, wickelt zwei Berliner zum Probieren in eine Tüte und schaut auf den Garer, in dem noch immer die Brötchen gedeihen. Was seine Backwaren so besonders macht?

„Hier ist alles Handarbeit und wird ohne Schnickschnack frisch gebacken“, meint Wolfgang Gerdts. Kuchen gibt es je nach Saison mit Äpfeln, Kirschen oder Pflaumen. Oder wie jetzt als heiße Wecken, Berliner, Kopenhagener und Mandelhörnchen.

Ein süßes Stück gönnte sich der Bäckermeister immer, wenn er nach dem Mittagessen wieder in seine Backstube zurückkehrte. Für immer abschließen, heißt für ihn jetzt auch, auf die eigenen Leckereien zu verzichten. „Vielleicht backe ich heimlich weiter“, sagt Wolfgang Gerdts. Er flüstert es beinahe. Aber wirklich ernst meint er das nicht.