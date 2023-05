﻿Pumptrack, Doubles und Steilkurven auf dem Spielplatz

Bahn frei in Plön

Die Mountainbiker können sich so richtig austoben. Plön hat nach jahrelangen Planungen und einer schwierigen Standortsuche endlich eine Dirtbahn – mit allem, was dazugehört. Pumptrack, Doubles, Steilkurven sind am Rand des Abenteuerspielplatzes entstanden.

