﻿Barrierearm zum Strand: Es tut sich was in Stein

Stein. Im Ferienort Stein zeigen Gemeinde und private Wirtschaft, wie es funktioniert, dass auch behinderte Menschen, Besucher mit Rollatoren und alle Menschen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, gut zum Strand und auch ins Wasser kommen können. Die private Surfschule von Jörg Michaelsen (Tatort Hawaii), das neue Restaurant „gut salzig“ und die Gemeinde haben allerlei Rahmenbedingungen für ein barrierearmes bis barrierefreies Umfeld geschaffen. Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung.

Barrieren fallen in Stein: Trotz Rollator und Rollstuhl bequem an den Strand

„Ich bin am Wasser aufgewachsen, es ist so schön, dass hier sogar mit dem Rollator bis ans Wasser komme“, sagt Christa Niewerth. Die 81-Jährige aus Fulda macht mit ihrer Tochter Ulrike und deren Freundin in Schönkirchen Urlaub. „Wir wollten eigentlich in Heikendorf an den Strand, aber dort ist es schwieriger mit Rollator und Rollstuhl. Da gab man uns den Tipp, nach Stein zu gehen – und wir sind begeistert“, berichtet Claudia Wegener. Vor allem freut sie sich für ihre zwölfjährige Tochter Malin, die behindert ist und im Rollstuhl sitzt. „Sie ist so gesellig und genießt es am Strand. Durch den guten Zugang haben wir hier auch das Gefühl von Wasser“, sagt die Urlauberin. Sie habe es nie aufgegeben, im Sommer trotz der Behinderung ihrer Tochter an den Strand zu gehen, aber man müsse lange suchen.

Die wenigsten Strandkorbvermieter machen sich ihrer Wahrnehmung nach Gedanken über Behinderte. Wenn wenigstens barrierearme Zugänge zum Strand vorhanden seien, gebe es keine Querwege zu den Strandkörben, so Wegener. Auch werde oft vergessen, was Angehörige und Begleitpersonen benötigen. „Es gibt zum Beispiel nirgends einen Wickeltisch für Erwachsene.“

Weniger Barrieren zum Strand: Gemeinde Stein und private Wirtschaft Hand in Hand

In Stein hält Sabrina Amelung von der Surfschule Tatort Hawaii seit dieser Saison einen Strandrollstuhl bereit, den sie nach langen Recherchen auch in anderen Ostseebädern von der Eckernförder bis zur Lübecker Bucht ausgesucht hat. „Der Mobi-Chair“ kann durch die breiten Reifen gut im Sand bewegt werden und ist durch die Auftriebskörper sogar für das Flachwasser geeignet“, erklärt die Surflehrerin.

Das Gefährt konnte dank des Sponsorings der neuen Betreiber des Restaurants „gut salzig“ angeschafft werden. „Wartung und kostenlose Ausleihe übernehmen wir“, so Amelung. Sie wolle mit ihrem Team dafür sorgen, dass „alle Menschen den Strand nutzen können“ und die Angebote für behinderte Menschen noch ausweiten. Man arbeite eng mit der Gemeinde zusammen, die die Deichübergänge barrierefrei gestaltet und für eine bequeme Zuwegung zum Strand bis auf die Mole gesorgt hat.

Hilfe statt Barrieren: Bald geht es auch per Lift vom Molenkopf aus ins Wasser

Möglich machen das flexibel einsetzbare Elemente aus Reycycling-Material, die nach der Saison abgebaut und zur nächsten wieder aufgebaut werden, wie Bürgermeister Peter Dieterich erklärt. Er kündigt weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit an. „Die Aufträge für barrierefreie WC-Anlagen sind vergeben, geplant ist auch der Inklusionsspielplatz mit behindertengerechten Geräten und Zuwegungen“, so der Bürgermeister. Als Investition für Menschen mit Behinderungen stehe für die nächste Saison eine Einstiegshilfe ins Wasser in Form eines Lifts vom Molenkopf aus an.

Einen barrierefreien Zugang zum Strand gibt es seit vergangenem Jahr auch in Laboe, wo neben der Lesehalle eine breite Rampe entstanden ist. Einen Strand-Rollstuhl verleiht die Firma Förde-Fewo von Reimer Eickmeier in der Strandstraße seit zehn Jahren kostenlos. Er schätze, dass die Nachfrage mit einem Gefährt gedeckt sei.

Hilfe am Strand: In Schönberg soll es bald Einstiegshilfe mit Handlauf geben

Auch im Ostseebad Schönberg hat sich in Sachen Barrierearmut einiges getan. Dort drängte der Seniorenbeirat seit Jahren auf barrierefreie Zugänge zum Strand. Die gibt es in Höhe der DLRG am Schönberger Strand und zweimal in Kalifornien. Eine Einstiegshilfe bis in Wasser mit Handlauf, wie vom Beirat mehrfach angeregt, ist in Arbeit. Seebrücken-Ingenieur Bernd Opfermann hatte in Abstimmung mit der Gemeinde eine Einstiegshilfe entwickelt. Wie Bürgermeister Peter Kokocinski auf Nachfrage sagt, sei die mit der Montage beauftrage Firma derzeit mit Hochdruck bei der Arbeit. „Material- und Personalengpässe führten zu Verzögerungen, aber wir rechnen in der ersten Augustwoche mit der Montage vor Ort.“