﻿Laboe will bis zu 500 Mietwohnungen am Ortsrand schaffen

Laboe. Laboe will Wohnraum schaffen. Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von rund 14 Hektar Größe am Ortseingang gegenüber von Edeka und Aldi soll ein Wohngebiet mit bis zu 500 Wohneinheiten entstehen. Die Gemeinde hat Geld für ein Vorkaufsrecht bereitgestellt. Der Neubau einer Schwimmhalle auf der grünen Wiese bleibt somit weiterhin fraglich.

In der Nachbargemeinde Heikendorf wurde ein ähnlich großes Wohnprojekt mit bis zu 650 Einheiten (auf 24 Hektar) vor der Kommunalwahl von der Gemeindevertretung aufgrund zahlreicher Kritik an der Größenordnung auf Eis gelegt. Die Nachbargemeinde Laboe begibt sich mit bis zu 500 Wohneinheiten auf den Weg für ein ähnliches Wohnviertel am Ortseingang.

Um die wohnungspolitischen und städtebaulichen Zielsetzungen für das neue Viertel zu präzisieren, hat der Bauausschuss in Laboe am Dienstagabend einstimmig entschieden, ein städtebauliches Rahmenkonzept zu erstellen. Erst dann soll das förmliche Bauleitplanverfahren beginnen. „Wir hatten im ersten Aufschlag für dieses Projekt einen ganzen Strauß an Möglichkeiten. Diese sollten wir jetzt konkretisieren“, so Voß.

Neues Baugebiet: Wohnen in Laboe soll preisgünstig und klimagerecht sein

Das sind die Eckdaten für das Baugebiet in Laboe: Das rechnerische Potenzial der Fläche von etwa zehn Hektar für Wohnungsbau liegt laut Sitzungsvorlage der Amtsverwaltung bei etwa 300 bis 500 Wohnungen. Diese könnten als zwei- bis dreigeschossige Mehrfamilienhäuser oder auch in kleinteiligeren Bauformen errichtet werden. Auf einem zentralen Flurstück ist ein allgemeines Wohngebiet „gegebenenfalls in Verbindung mit Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen“.

Das Wohnen in dem neuen Viertel von Laboe soll nach dem Willen des Bauausschusses „preisgünstig, demografie- und klimagerecht“ sein. Zudem will man sich auf Mietwohnungsbau festlegen. Nördlich und südlich des allgemeinen Wohngebiets könnten in einem Misch- oder Sondergebiet Flächen entstehen, die den „erforderlichen Infrastrukturangeboten für das zentrale Baugebiet dienen“ oder „für Infrastrukturen mit übergebietlichem Einzugsbereich“. Eine Schwimmhalle vielleicht?

Land definiert Laboe als Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt

Die neue Gemeindevertretung wird sich im Rahmen des städtebaulichen Gesamtkonzepts für das neue Wohngebiet in Laboe mit solchen Fragen beschäftigen. Denn eine Konkretisierung der Infrastrukturen ist laut Sitzungsvorlage „der gesamtgebietlichen Rahmenplanung“ vorbehalten. Im Bauausschuss zumindest fragte am Dienstagabend niemand nach einer Schwimmhalle.

Beke Schöneich-Beyer von der Laboer Wählergemeinschaft (LWG) bekräftigte, dass im Hinblick auf das neue Wohngebiet in Laboe Angebote wie Schule, Kita oder Nahversorgung sowie die Sicherung des Brandschutzes durch die Feuerwehr in Laboe neu untersucht werden müssten. „Die Frage ist, ob das noch langt“, meinte sie. Ihr Vorschlag: Die Unterbringung von zusätzlichen Angeboten im neuen Wohngebiet. „Weil wir keinen anderen Platz mehr in Laboe haben.“

Dass dringender Handlungsbedarf für neuen Wohnraum in Laboe besteht, daran zweifelte im Bauausschuss keiner. Selbst das Land hat Laboe mittlerweile als „Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt“ definiert. Die Mangellage sei nach der Sitzungsvorlage besonders im Bereich demografiegerechter und preisgünstiger Mietwohnungsbau „eklatant“ und führe zu „erheblichen Problemen für die geordnete Entwicklung der Gesamtgemeinde“.

