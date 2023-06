﻿Baugenossenschaft Heikendorf gibt Eigenständigkeit auf

Heikendorf/Preetz. Zwei Baugenossenschaften, die im Kreis Plön tätig sind, gehen einen gemeinsamen Weg: Die Baugenossenschaft Heikendorf verschmilzt mit der deutlich größeren Wankendorfer. Als Grund wurden die immer herausfordernderen Rahmenbedingungen für die Wohnungswirtschaft genannt.

Diese Entscheidung trafen die Mitglieder und Vertreter in ihren jeweiligen Versammlungen: Beide Gremien stimmten der Verschmelzung der Genossenschaften rückwirkend zum 1. Januar 2023 zu. Die Genossenschaft in Heikendorf hat einen Bestand von 160 Wohnungen in Heikendorf und Mönkeberg.

Baugenossenschaft Heikendorf: Suche nach verlässlichem Partner

„Wir freuen uns sehr, die neuen Mitglieder bei der Wankendorfer zu begrüßen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten“, sagte Vorstandsmitglied Ulrik Schlenz. „Das ist ein mutiger und weitsichtiger Entschluss, der von den Gremien in Heikendorf gefasst und von den Mitgliedern positiv begleitet wurde“, ergänzt Vorstandskollege Thorsten Gleitz.

Nach 75 Jahren Genossenschaftsgeschichte gibt die kleine Baugenossenschaft damit ihre Eigenständigkeit auf. „Das war eine Frage der Vernunft in Verantwortung für unsere Mitglieder und deren Vermögen“, führt Vorstandsmitglied Birte Voigt aus. „Die vor uns liegenden Aufgaben im Klimaschutz bei den Gebäuden, die hierfür notwendigen Ressourcen und die allgemein immer herausfordernderen Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft bis hin zum absehbaren Fachkräftemangel haben Vorstand und Aufsichtsrat zur Suche nach einem verlässlichen Partner veranlasst, den wir in der Wankendorfer gefunden haben.“

Die Wankendorfer hat neben der Verschmelzung ihren Vertretern in der Versammlung von einem ereignisreichen, aber erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 berichtet. Mit einem Jahresüberschuss von gut vier Millionen Euro konnte das Eigenkapital weiter gestärkt werden. Dabei sei sowohl die moderate Mietenentwicklung wie auch der Erhalt des genossenschaftlichen Wohnungsbestands im Auge behalten worden.

Wohnungsbau: Wankendorfer will weiter investieren

Darüber hinaus gab es ein klares Bekenntnis des Vorstands zu weiteren Investitionen. „Auch wenn wir im vergangenen Jahr angesichts steigender Zinsen und Baukosten und bei Wegfall von KfW-Fördermitteln alle anstehenden Bauprojekte noch mal neu kalkulieren mussten: Wir werden uns weiter in Neubau und Modernisierung engagieren“, erklärte Gleitz.

„Wir sind froh, dass wir in Schleswig-Holstein mit den Förderprogrammen des Landes Rahmenbedingungen haben, die die anstehenden Projekte weiter möglich machen“, erläutert Schlenz. Man müsse allerdings feststellen, dass die Anforderungen an den Wohnungsbau, unter anderem mit den Plänen zum Gebäudeenergiegesetz, an einem wirklich kritischen Punkt seien.

„Angesichts der Notwendigkeit für zusätzlichen und bedarfsgerechten Wohnraum darf der Bogen nicht überspannt werden“, fordert Schlenz. „Das geht zulasten der Mieten unserer Mitglieder oder verzehrt deren Vermögen, unser Eigenkapital, das wir dringend für die anstehenden Investitionen benötigen.“

Wankendorfer bewirtschaftet 8200 Wohnungen in Schleswig-Holstein

Die Wankendorfer bewirtschaftet in rund 20 Kommunen in Schleswig-Holstein rund 8200 Wohnungen und verwaltet weitere 9800 Wohnungen. Nachdem die Neubauvorhaben in Preetz und an der Kieler Hörn fertiggestellt wurden, will die Genossenschaft noch in diesem Jahr den Neubau von 60 Wohnungen in Trappenkamp und Modernisierungen an den Standorten Schwentinental und Itzehoe starten.

2024 sollen die Arbeiten im mehrjährigen Projekt in der Südstadt von Bad Segeberg beginnen, wo nach Abriss der Gebäude aus den 1950er-Jahren 243 neue Wohnungen und eine Kindertagesstätte entstehen sollen. Mit einem detaillierten Klimafahrplan will die Genossenschaft den Wohnungsbestand in den nächsten rund 20 Jahren zur Klimaneutralität entwickeln.

