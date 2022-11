﻿B 76 bei Plön: Straße wird halbseitig gesperrt

1340 Fahrradstellplätze, darunter 63 für Lastenräder und 280 mit E-Lademöglichkeit: Am UKSH in Kiel entsteht ein dreistöckiges, hochmodernes Fahrradparkhaus. Mit der neuen Mobilitätsstation will die Klinik einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität gehen – Kostenpunkt: 14,65 Millionen Euro.