﻿Bauhof-Mitarbeiter krank: In Plön werden Kippen und Dreck zum Problem

Die Stadtreinigung in Plön funktioniert nur noch eingeschränkt. Von den 14 Mitarbeitern des Baubetriebshofes sind rund ein Drittel erkrankt, einige davon an Corona. Zusätzlich steht der normale Urlaub für die gesunden Kollegen an. Plön ist schmutziger geworden. Ein Problem sticht dabei hervor.

Plön. Die Plönerinnen und Plöner haben es bemerkt. Die Kreisstadt ist vor allem rund um den Marktplatz schmutziger geworden. Der Grund: Etwa ein Drittel der Mitarbeiter der Stadtreinigung ist erkrankt. Darunter die beiden einzigen Fahrer für die Kehrmaschinen. Dazu kommt die normale Urlaubszeit. Der Leiter des Baubetriebshofes, Heiner Rausch, wagt keine Prognosen mehr, wann der Normalbetrieb wieder funktioniert. Auch Corona hat einige erwischt. „Wir waren bis jetzt gut durch die Pandemie gekommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man sieht es deutlich im Stadtbild: In der Fußgängerzone liegen überall Zigarettenstummel herum. Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung, der über eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme angestellt ist, sammelte die Kippen bislang ein. Alles war sauber. Jetzt bleiben sie liegen und werden täglich mehr. Rausch: „Man sieht deutlich den Unterschied zu vorher.“ Doch der Kollege ist krank. Das bedauert auch Bürgermeister Lars Winter: „Das Pflaster in der Innenstadt war sonst picobello.“

Manche Raucher verhalten sich rücksichtslos

Das Problem für Rausch ist in diesem Fall nicht allein der fehlende Mitarbeiter. Warum nutzen die Raucher nicht einen Taschen-Aschenbecher oder die Zigarettenschächte an den Abfallbehältern? Manchmal grenzt das Verhalten der Raucher an Dreistigkeit. Ihm wurde berichtet, dass der Kollege Kippen gerade aufgesammelt hatte, da warf ein Passant wieder eine neue auf die gereinigte Fläche. „Muss man das so machen?“ Es sei der Job des Baubetriebshofes, für Sauberkeit zu sorgen. Das Verhalten mancher Bürgerinnen und Bürger sei nicht immer richtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hausbesitzer entlang der städtischen Straßen müssen sich ebenfalls gedulden. Seit Wochen sind die Straßen nicht gekehrt worden. Die Fahrer der Kehrmaschinen sind krank. Die übrigen Mitarbeiter sind an den Fahrzeugen nicht geschult. Rausch: „Man kann sich da nicht einfach reinsetzen und losfahren.“ Ein weiteres Problem: Eine Maschine war zeitweilig defekt und konnte nicht sofort repariert werden.

Einige Plöner fordern Gebühren für Straßenreinigung zurück

Einige Plönerinnen und Plöner wollten in dieser Situation ihre Gebühren für die Straßenreinigung zurückerstattet haben. Das wies Bürgermeister Winter zurück. Die Haushalte hätten natürlich Anspruch darauf, dass die Stadt die Straßen sauber hält. Aber es ist nicht festgelegt, in welchen Abständen die Kehrwagen die Siedlungen ansteuern. Aber das werden sie wieder.

Am Wochenende und montags liegt besonders viel Abfall in der Plöner Innenstadt herum. Das ist die Zeit, in der auch Feiernde durch die Stadt und an den Strandweg ziehen. Gerade im Sommer. Gerade, wenn viele Urlauber in der Stadt sind. Rausch: „Die Besetzung des Wochenenddienstes ist angesichts der Personalsituation sehr schwierig.“

Dem Plöner Baubetriebshof bleibt nichts anderes übrig, als Schwerpunkte bei der Arbeit zu setzen. Das geschieht zum Beispiel, wenn die Platanen in der Lübecker Straße ihre Blätter abwerfen. Auch das Leeren der Abfallbehälter gehört dazu.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei machen derzeit Randalierer die Arbeit für die Stadtreinigung noch schwerer. Unbekannte besprühen vermehrt Straßenschilder, Bänke und Brücken. Zum Teil mit beleidigenden Parolen, die sich gegen Bürgermeister Lars Winter richten. Das Reinigen dieser Flächen kommt noch zu den übrigen Arbeiten – wie verstopfte Gullys fachgerecht säubern – hinzu.