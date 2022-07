Schwimmunterricht ist in Plön, wo die Seen im Sommer zum Baden locken, gefragt. Die DLRG-Ortsgruppe bildet aber auch Rettungsschwimmer aus, hat Bootsführer und Sanitäter in ihren Reihen. Die übernehmen auf der Prinzeninsel in den Sommerferien den Wachdienst. Nur das Boot fehlt.