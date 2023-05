﻿Landwirt entdeckt beim Pflügen in Belau Bombe auf Feld

Kostenfrei bis 13:44 Uhr lesen

Entschärfung erfolgreich

Bei der Arbeit auf dem Feld hat ein Landwirt in Belau am Donnerstagnachmittag eine Bombe freigelegt. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe konnte am Tag darauf erfolgreich entschärft werden, wie die Polizei Kiel am Freitagmittag bekannt gab. Die K14 musste teilweise gesperrt werden.