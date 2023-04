﻿Traumjob auf dem Selenter See: Neuer Fischer schwärmt von seiner Arbeit

Torben Rathje hat seinen Traumjob gefunden: Zum 1. Januar 2023 übernahm er die Fischerei Reese in Bellin. Warum dieser Beruf am und auf dem Selenter See etwas ganz Besonderes ist, erzählt der 34-Jährige im Gespräch.

Torven Rathje (links) steht mit seinem Gesellen Günter Magath auf dem Steg am Selenter See neben den Hälterbecken.

Bellin. Die Wellen klatschen leise an die Boote. In den Hälterbecken schwimmen einige Fische. Der Blick geht weit über das blaue Wasser. Torven Rathje steht zufrieden neben seinem Gesellen Günter Magath auf dem Steg. Der 34-Jährige hat an diesem idyllischen Plätzchen in Bellin (Gemeinde Lammershagen) seinen Traumjob gefunden: Er ist der neue Fischer auf dem Selenter See.

Zum 1. Januar 2023 hat er die Fischerei Reese in dem beschaulichen Dorf übernommen. Der Betrieb liegt direkt an der viel befahrenen Bundesstraße 202. „Die Lage hier geht gar nicht besser zwischen See und Bundesstraße“, meint der Fischwirt im Hinblick auf zahlreiche Kundschaft.

Seit dem Praktikum bei Fischer Reese brennt Torven Rathje für den Beruf

2002 absolvierte Torven Rathje ein erstes Praktikum bei der Fischerei Reese. „Seitdem brenne ich für diesen Beruf“, schwärmt er. An den Wochenenden und in den Ferien sei er immer wieder dort gewesen. Von 2005 bis 2008 absolvierte er dort auch seine Ausbildung.

Nach der Lehre machte er sich allerdings erst einmal mit Fenstermontage selbstständig. Doch zwischendurch half er immer mal wieder aus in der Fischerei. Als Gunnar Reese nach 24 Jahren dort nicht mehr weitermachen wollte, griff Rathje zu und unterschrieb den Pachtvertrag. „Da habe ich mir gesagt: Das ist meine Chance.“

Neuer Steg, neue Räucheröfen, umgestalteter Laden

Torven Rathje veränderte einiges im Betrieb. „Die Steganlage ist neu, die Räucheröfen sind neu gekommen, den Verkaufsraum habe ich umgestaltet“, erzählt er. Der Laden ist auch an diesem Tag gut besucht, im Verkaufsraum lassen sich Kunden gerade einen geräucherten Aal von Melanie Tintel einpacken. Jetzt in der Nebensaison räuchert er rund 30 bis 50 Kilogramm Fisch pro Tag. „Räucherfisch läuft immer.“

Rathje ist alleiniger Pächter auf dem Selenter See. Angeln ist dort verboten. Das Besondere am See sei seine Größe, 2243 Hektar. Der Große Plöner See habe zwar noch mehr Fläche, werde aber von zwei Fischern und dem Angelverein bewirtschaftet.

Fischer schwärmt vom Hecht-Reichtum im Selenter See

Eine weitere Besonderheit sei der Reichtum an Hecht. Außerdem fange er Aal, Edelmaräne, Barsch, nach Saison auch Silbermaräne. Es gebe zudem einen großen Weißfischbestand, der diene aber vor allem als Nahrung für Barsch und Hecht. Außerdem kaufe er Forelle und Saibling dazu – diese Fische gebe es nicht im See, seien aber sehr gefragt.

„Wir fahren montags bis freitags jeden Tag zum Fischen raus“, erzählt Rathje. Er habe den Gesellen von Reese übernommen. „Ohne ihn hätte ich es nicht gewagt.“ Er selbst fahre mal mit auf den See, an anderen Tagen stehe er am Räucherofen oder helfe beim Verkauf. Im Sommer sei viel Frischfisch gefragt, einige Kunden räucherten auch selbst. Aal und Hecht würden lebend gehältert, bei Bedarf geschlachtet und verarbeitet.

Gibt es für Binnenfischer auch Einschränkungen durch EU-Vorgaben? Nein, meint Torven Rathje. Die Fischbestände gingen zwar auch im See zurück. „Deshalb machen wir aber regelmäßig Fischbesatz mit Edelmarine und Glasaal.“

Man müsse für Nachwuchs sorgen und zukunftsorientiert arbeiten. „Man darf nicht alles rausholen, was geht. Der Fisch muss sich mindestens einmal vermehren, bevor man ihn fängt.“ Ärgerlich sei nur, wenn der Kormoran so viel wegfresse.

Was begeistert ihn so am Fischen? „Der ganze Tag kann mies sein, dann fahre ich fünf Minuten aufs Wasser, und alles ist vergessen“, schwärmt Torven Rathje. Er könne sich nichts anderes mehr vorstellen. Er selbst esse auch gern Fisch. „Jeden Tag. Mindestens eine Fischfrikadelle“, sagt er und lacht.

Fischerei Rathje: Bellin, Am See, Öffnungszeiten in der Nebensaison: dienstags bis freitags von 9 und 17 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr. In der Saison ab 1. Mai: dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr.