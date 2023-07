﻿Fußball-Legenden in Lütjenburg zu Gast – Benefizspiel war voller Erfolg

Lütjenburg. Das Sporthaus Gehrmann in Lütjenburg hatte sich für seinen 20. Geburtstag eine besondere Feier ausgedacht. Das eigentliche Jubiläum war in die Corona-Zeit gefallen und konnte deshalb nicht gefeiert werden. Umso größer war nun die „Party“ mit rund 1500 Gästen. Michael Selk und sein Team hatten dafür das „Spiel der Legenden“ auf die Beine gestellt und acht Alt-Stars des Profi-Fußballs nach Lütjenburg geholt. Gekommen war auch Fin Bartels, der nicht nur für seine 2021 gegründete Stiftung „Förde Lütten“ warb, sondern auch die Fußballschuhe noch einmal anzog. Er konnte am Ende der Veranstaltung insgesamt 8100 Euro für seine Stiftung für benachteiligte Kinder verbuchen.

150 Bewerbungen für Promi-Kick – 22 wurden ausgelost

Schon im Vorfeld der Veranstaltung war das Interesse riesig. Die Aussicht, einmal mit Manfred Kaltz und David Odonkor auf dem Fußballplatz zu stehen oder gegen Torwart Richard Golz ein Tor zu schießen, lockte rund 150 Bewerber im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Ausgelost wurden schließlich 22 Spielerinnen und Spieler, darunter Thorsten Berchim. „Das ist schon toll, hier dabei sein zu können“, sagte der Lütjenburger. Einmal hatte sich die Mannschaft aus Frauen und Männern zum Training getroffen. „Das war auch schon gut“, meinte Berchim. Er hob die lockere Stimmung hervor und die gute Organisation. Und auch wenn er nur zehn Minuten aktiv auf dem Platz war, freute er sich über dieses Erlebnis, wie er sagte. „Das war eine tolle Atmosphäre, alle Stars waren sehr aufgeschlossen“, so Berchim.

Fußballnachwuchs erlebt Fußball-Geschichte

Das erlebten auch die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die trotz des anhaltenden Regens das Spielfeld säumten. Sie jubelten, als die Spielerinnen und Spieler, gesäumt von den Cheerleadern des SC Lütjenburg, auf den Platz liefen. Begleitet wurden sie von den Nachwuchsfußballern der E- und F-Jugend der Ostseekicker und des TSV Lütjenburg. Dazu gehörte auch Jaron Maack. Und auch wenn er die Alt-Stars nicht mehr kannte, war es für ihn doch „mega cool“.

Stars geizten nicht mit Autogrammen

Unter anderem wollten sich auch Hans-Hermann und Brigitte Malchau aus Schönberg diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, die „alten Stars mal wieder in Aktion zu sehen“ und ihrem Enkelsohn ein wenig Fußballgeschichte zu vermitteln. Viele waren gekommen, „um einen Blick auf die Stars ihrer Jugend zu erhaschen“, wie Hans Schrubba und Frank Elsner vom Campingplatz Blekendorf sagten. Auch Timm Luca Schmidt und Hannes Jäde waren aus Eutin gekommen, um ein Autogramm zu ergattern.

Die Nachwuchsfußballer wurden nicht enttäuscht. Ob Manfred Kaltz, Richard Golz, David Odonkor, Ibiza Olicz, Ansgar Brinkmann, André Trulsen oder Ivan Klasnic – alle nahmen sich die Zeit, ihre Namen auf Shirts, Eintrittskarten oder in Bücher zu schreiben.

8100 Euro für den Verein „Förde Lütten“ von Fin Bartels

Dabei war auch Fin Bartels, der sich gerade erst aus dem Profifußball verabschiedet hatte und nun für den Promi-Kick noch einmal die Fußballschuhe anzog. Er warb damit auch für den 2021 gegründeten Verein „Förde Lütten e. V.“, der benachteiligte Kindern aller Gesellschaftsschichten und Kindern in Not hilft. „Das Lachen der Kinder, die Freude in ihren Augen ist jede Sekunde unserer Arbeit wert“, sagte Bartels. Er freute sich über die große Resonanz, konnte letztlich Spenden im Gesamtwert von 8100 Euro für den Förderverein mitnehmen. Möglich machten das das Sporthaus Gehrmann, für das Michael Selk einen Scheck über 3500 Euro überreichte, die Förde Sparkasse übergab 1500 Euro, die Unternehmensberatung Autzen steuerte 600 Euro bei, die Provizial-Versicherung übernahm ein komplettes Projekt mit 2500 Euro.

Promikick wiederholungsverdächtig

Michael Selk vom Sporthaus Gehrmann war „rundum zufrieden“ mit der Veranstaltung. Ja, natürlich hätte das Wetter besser sein können, aber das habe man nicht in der Hand, so Selk. Eines betonte er ausdrücklich: „Eine solche Veranstaltung ist nur möglich, wenn man eine coole Truppe hat, die mitmacht.“ Er dankte den rund 30 Helferinnen und Helfern des TSV Lütjenburg und seinem Team für den Einsatz. „Wir lassen das jetzt mal sacken und vielleicht machen wir das ja noch einmal. Vielleicht zum 25. Geburtstag“, meinte Selk.

