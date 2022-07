Platznot an der Betreuten Grundschule: 14 Kinder stehen an der Hermann-Ehlers-Schule in Preetz noch auf der Warteliste. Problem sind aber nicht fehlende Räumlichkeiten – Engpässe gibt es vor allem wegen zu kleiner Räume für das Mittagessen und wegen fehlendem Personal.

Das gemeinsame Mittagessen in der Betreuten Grundschule der Awo in Preetz ist für alle verpflichtend. Doch an der Hermann-Ehlers-Schule ist der Raum für noch mehr Kinder zu eng.

Preetz. Als die Arbeiterwohlfahrt in Preetz vor 18 Jahren die Betreute Grundschule übernahm, wurden wesentlich weniger Kinder als heute betreut. Und die Nachfrage steigt weiter, berichtet Bürgermeister Björn Demmin. Während an der Friedrich-Ebert-Schule alle Anfragen bedient werden konnten, sieht es an der Hermann-Ehlers-Schule enger aus. Statt der geplanten drei gibt es ab dem kommenden Schuljahr vier erste Klassen – und einen entsprechend hohen Bedarf.

Vor 18 Jahren habe die Stadt mit der Awo eine freiwillige Vereinbarung für die Betreute Grundschule unterzeichnet, erzählt Demmin. Ab 2026 gilt ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. „Das geht mit der ersten Klasse los, ab 2027 gilt der Rechtsanspruch für die ersten und zweiten Klassen, und das geht dann schrittweise weiter.“

Doppelnutzung von Räumen für die Betreute Grundschule

Die Awo kümmere sich in Preetz um die Anmeldungen, das Personal und um das für alle verpflichtende Mittagessen, das aus dem Luise-Bock-Haus an der Klosterstraße angeliefert werde, erläutert der Bürgermeister. Die Stadt als Schulträger sorge für die Bereitstellung von Räumlichkeiten. Im Vordergrund stehe dabei vor allem die Doppelnutzung von Räumen in den Schulen.

„Jetzt knirscht es, weil die Anmeldezahlen in der Hermann-Ehlers-Schule höher sind als im Schulentwicklungsplan prognostiziert“, so Demmin. So starte die Schule nach den Ferien mit den ersten Klassen vier- statt wie geplant dreizügig. Im März seien noch 40 Jungen und Mädchen für die Betreute Grundschule unversorgt gewesen. „Das hat sich aber zurechtgeruckelt.“

Auf der Warteliste stünden noch 14 Kinder, hatte er in der jüngsten Sitzung des zuständigen Ausschusses für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung (KJSSG) auf Antrag der Bürgergemeinschaft Preetz (BGP) vor den Sommerferien berichtet. „Das ist nicht unlösbar.“ BGP-Fraktionsvorsitzender Jörg Fröhlich hatte danach gefragt, wie man die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage schließen könnte.

Personalmangel ist das größte Problem der Betreuten Grundschule

Räumlichkeiten zu finden sei nicht das große Problem, erklärt Demmin jetzt auf Nachfrage. Knackpunkt sei vor allem die Suche nach mehr Personal. Das müssten nicht unbedingt sozialpädagogische Assistenten oder Erzieher sein, erforderlich sei nur ein Führungszeugnis.

Weiteres Problem sei der zu kleine Raum für die Mittagsversorgung, fügt die Büroleitende Beamtin Gesa Timmermann hinzu. An der Hermann-Ehlers-Schule gibt es im Gegensatz zur Friedrich-Ebert-Schule keine Mensa. Man habe deshalb über eine Container-Lösung als Extra-Speiseraum nachgedacht. Die Kosten dafür bezifferte Demmin in der KJSSG-Sitzung auf rund 32.000 Euro für Auf- und Abbau zuzüglich 1300 Euro monatlichen Mietzins.

Überlegungen: Bus-Shuttle zur Mensa oder Brotdosen-Gruppe

„Wir haben auch überlegt, eine Brotdosen-Gruppe einzurichten, wenn die Not der Eltern so groß ist“, meint Demmin. Dann bestehe aber die Gefahr, dass die einen Schüler belegte Brote, Obst und Gemüse mitbekommen, die anderen aber nur trockenes Weißbrot mit Nutella. Eine weitere Überlegung sei die Einrichtung eines Bus-Shuttles zu den Schulen am Hufenweg gewesen, wo es ebenfalls eine Mensa gibt.

Mehr Anmeldungen: An der Hermann-Ehlers-Schule in Preetz starten nach den Ferien vier statt wie vorgesehen drei erste Klassen. © Quelle: Silke Rönnau

Der Betreuungswunsch werde immer größer – parallel zum steigenden Druck auf dem Arbeitsmarkt, stellt Demmin fest. „Morgens zählt schon jede Viertelstunde bei den Öffnungszeiten.“ Die Stadt wolle sich deshalb auch jetzt schon Gedanken zur Betreuungssituation machen und nicht erst die Verpflichtung abwarten.

Gesa Timmermann kündigt an, dass man sich Betreute Grundschulen in anderen Kommunen ansehen will. Geplant sei die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Erweiterungsplanung an den Grundschulen. Denn Demmin ist sich sicher: „An der Hermann-Ehlers-Schule wird es wohl ohne Anbau nicht gehen.“