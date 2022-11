﻿Betrunken und berauscht im Straßenverkehr: Ein Fahrer saß mit 2,9 Promille am Steuer

Die Polizei kontrollierte am Wochenende in Kiel und im Kreis Plön Personen im Straßenverkehr. Elf davon waren betrunken oder hatten Drogen genommen. Ein Fahrer versuchte, während der Kontrolle wegzulaufen.

Kiel/Plön. Auch in Plön hielt die Polizei Fahrer an, die betrunken oder berauscht im Straßenverkehr unterwegs waren. Ein Fahrradfahrer wurde in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag angehalten, da seine Fahrweise auffällig war. Er kam auf einen Promillewert von 2,71. In Plön waren es neben ihm an dem Wochenende noch drei weitere Personen, die die Polizei aufgrund von betrunkenem oder berauschtem Fahren mit auf die Wache nahm, um Blutproben zu entnehmen.

Fahrradfahrer in Plön mit 2,71 Promille unterwegs

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonnabend gegen 15.20 Uhr in der Daimlerstraße in Kiel. Ein 62-Jähriger rammte mit seinem Auto einen anderen Wagen und fuhr weg. Ein Zeuge meldete die Tat, und so konnten Polizisten den Mann kurze Zeit später finden und anhalten. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. An dem Wochenende wurden fünf weitere Personen mit unterschiedlichen Fahrzeugen angehalten, bei denen der Alkohol- oder Drogentest positiv gewesen war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonnabendnachmittag gegen 13.15 Uhr sahen Polizisten einen ihn bereits bekannten Mann, von dem sie wussten, dass er keinen Führerschein besaß. Er stieg in ein Auto und fuhr los. Die Beamten hielten ihn an und stellten außerdem fest, dass er 0,44 Promille hatte und Opiate sowie THC genommen hatte.

Lesen Sie auch

In Kiel waren es laut Polizei acht Fahrer. Am Freitagabend meldete eine Person bei der Polizei, dass sie einen betrunkenen Autofahrer bemerkt habe. Dieser sei vom Hauptbahnhof in die Olshausenstraße gefahren. Er war dabei mehrere Male in den Gegenverkehr geraten und über eine rote Ampel gefahren. Als die Polizisten den Fahrer kontrollierten, bemerkten sie, dass er stark alkoholisiert war. Darauf angesprochen, versuchte er wegzulaufen – die Polizisten holten ihn jedoch ein. Da er aggressiv wurde, musste er die Nacht auf der Polizeiwache verbringen. Zeugen der Fahrt oder Personen, die gefährdet wurden, sollten sich unter Tel. 0431/160-1210 melden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleich elf Menschen mussten auf Polizeiwachen am Wochenende vom 4. bis 6. November Blutproben abgeben – denn sie alle waren entweder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs gewesen.