﻿Bewegungs-Checks bei Schülern in Schwentinental: Ergebnis erschreckend

Vorwärtsrolle, Springseilspringen, Werfen, Balancieren – viele Kinder aus den dritten Klassen in Schwentinental haben dabei Probleme. Das ergaben sogenannte Bewegungs-Checks, die Drittklässler in ganz Schleswig-Holstein durchlaufen sollen. Acht Stationen mussten die Schwentinentaler Kinder bewältigen.

Schwentinental. Wie beweglich sind die Kinder? Diese Frage haben sich die Schulen im Land gefragt. Denn schon lange fiel Sportlehrern auf, dass immer mehr Kinder Schwierigkeiten haben, einfache Übungen, wie balancieren oder springen, zu machen.

Zwischen Oktober und Dezember sollen alle Drittklässler in Schleswig-Holstein sogenannte Bewegungs-Checks durchlaufen. Es ist eine Pilotstudie, die von den beiden Landesuniversitäten in Flensburg und Kiel entwickelt wurde. Die Schüler und Schülerinnen aus den weiterführenden Schulen sollen dabei die Grundschulen unterstützen und die Checks durchführen. In Schwentinental übernehmen das die Neunt- und Zehntklässler der Albert-Schweitzer-Schule, die das Wahlpflichtfach Sport haben.

Schwentinental: Viele Schüler haben Probleme

Acht Stationen mussten die Drittklässler der Astrid-Lindgren-Schule und der Grundschule am Schwentinepark in der Uttoxeterhalle durchlaufen. Werfen, Fangen, Prellen, Dribbeln, Balancieren, Rollen, Springseilspringen und Laufen. Die Kinder werden dabei mit Null, ein oder zwei Punkten bewertet.

Das Ergebnis war zum Teil erschreckend, sagen die Schüler der Gemeinschaftsschule. Laura Luna Förster und Jette Rohla aus der zehnten Klasse waren an der Station, an der die Drittklässler eine Vorwärtsrolle machen mussten. „Es hatten wirklich viele Schwierigkeiten“, sagt Laura Luna Förster. Häufig fehlte die Koordination oder die Kinder rollten nicht geradeaus, sondern drifteten über die Seite nach links oder rechts ab. Das sei noch anders gewesen, als sie selbst in die dritte Klasse gingen, sagen die Mädchen.

Doch nicht alle Kinder haben Schwierigkeiten. Für die achtjährige Florentine Becker aus der Astrid-Lindgren-Schule ist eine Vorwärtsrolle überhaupt kein Problem.

Uttoxeterhalle in Schwentinental: Balancieren ist die schwerste Übung

Ein Stückchen weiter ist die nächste Station aufgebaut. Springseilspringen. 20 Sekunden lang sollen die Kinder springen, ohne sich im Seil zu verheddern. Während einige Kinder problemlos 20 Sekunden oder länger springen, haben andere Schwierigkeiten. Ein Junge schafft einen Hüpfer, macht dann einen Zwischenhüpfer und verheddert sich im Seil. Also noch mal. Phil Wichmann von der Gemeinschaftsschule leitet die Station und macht ihm Mut. „Einfach weiter machen. Das schaffst du“, sagt er. Zwei Versuche haben die Kinder. Doch auch beim zweiten Versuch verheddert sich der Junge. Phil Wichmann muss null Punkte aufschreiben.

Besonders schwierig ist die Übung Balancieren. Auf einer umgedrehten Bank müssen die Kinder von einem Ende zum anderen balancieren und rückwärts wieder zurück. In der Mitte liegen zwei Holzklötze, die nicht berührt werden dürfen. Nachstellschritte sind nicht erlaubt. Die wenigsten Kinder bekommen da die volle Punktzahl, sagt Annalena Groß aus der neunten Klasse. Sie leitet die Kinder an dieser Station an.

Der Hinweg ist für viele kein Problem, doch beim Rückwärtslaufen wird es kompliziert. Ein Mädchen setzt vorsichtig einen Schritt hinter den anderen, kommt aus dem Gleichgewicht, rudert mit den Armen und fällt dann doch von der Bank. Auch der zweite Versuch klappt nicht. Null Punkte.

Dann ist die nächste Drittklässlerin an der Reihe. Auch sie hat beim Hinweg keine Probleme. Rückwärts setzt sie vorsichtig einen Schritt nach dem anderen auf den Balken. Dann kommt der Holzklotz. Sie versucht noch einen kleineren Schritt zwischen ihrem linken Fuß und dem Balken zu machen und touchiert dabei den Holzkasten. Annalena Groß lässt sie weiterlaufen. Weil die Übung so schwer ist, drückt die Neuntklässlerin auch mal ein Auge zu. „Wenn sie nur ganz leicht gegen den Holzklotz stoßen, lasse ich das auch schon mal gelten, wenn sie es sonst gut machen“, erklärt sie. Und die Drittklässlerin macht es gut. Sie macht einen großen Schritt rückwärts über den Holzbalken, balanciert kurz mit den Armen das Gleichgewicht aus und setzt den nächsten Schritt rückwärts. Noch zwei Schritte und sie ist am Ende der Bank angekommen. Geschafft.

Dennoch werden die Sportlehrer an der Grundschule nun eine Menge nachholen müssen in den kommenden Sportstunden.