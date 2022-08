﻿Biohof Muhs in Krummbek: So wird hier geschlachtet

Das Thema Tierschlachtung ist ein heikles Thema. Häufig gibt es Skandale in der Massentierhaltung und in Schlachthöfen. Die Kieler Nachrichten haben den Biohof Muhs in Krummbek besucht. Bauer Rainer Muhs schlachtet selbst. Wir haben gefragt, wo die Unterschiede zur konventionellen Schlachtung sind und wie es sich anfühlt, ein Tier zu töten.

Krummbek. Der Skandal um den Schlachthof in Flintbek hat für Schlagzeilen und Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt. Immer wieder gerät die Branche in ein schlechtes Licht. Aber wie sieht das eigentlich auf einem Biohof aus? Wie wird bei Bio geschlachtet? Kaufen wegen des Skandals jetzt mehr Menschen Bio?

Auf dem Biohof Muhs in Krummbek erinnert alles ein wenig an Corona. Bevor wir den Bereich mit den Schweinen betreten dürfen, muss sich Bauer Rainer Muhs unsere Kontaktdaten aufschreiben. Er muss notieren, wann wir das letzte Mal Kontakt mit Schweinen hatten, wir müssen unsere Schuhe desinfizieren und weiße Schutzanzüge tragen. Der Grund ist nicht Corona. Der Grund ist die Schweinepest.

Rainer Muhs ist vorsichtig. Würde auch nur in der Nähe des Stalls ein Tier erkranken, könnte es sein, dass er alle seine Tiere keulen muss. Es wäre das Ende für ihn. Schon allein deswegen, ist sein Hof eingezäunt. Wilde Tiere können nicht kommen.

30 Sauen, 2 Eber, 100 Ferkel und 200 Mastschweine hat Rainer Muhs. Er führt den Hof gemeinsam mit seiner Familie. Vater, Mutter, Frau, Tochter und Schwiegersohn – alle helfen mit.

Biohof Muhs: Schweine sind im Stall

Doch auch wenn es ein Biohof ist, laufen die Schweine nicht auf der Wiese. Das funktioniere nicht, erklärt Rainer Muhs. Der Boden hier ist Lehmboden. Wenn die Schweine wühlen und es dann regnet, würde der Boden sich verdichten. Er würde so schlammig werden, dass der Bauer keine Chance mehr hätte, auf die Weide zu gehen und seine Tiere zu füttern.

„Wenn die Schweine früher draußen liefen, hatten sie häufig Ringe in der Nase, damit sie nicht wühlen“, erklärt er. Schweine wühlen mit der Nase. Der Ring würde dabei Schmerzen verursachen und die Tiere vom Wühlen abhalten. „Das ist Tierquälerei“, sagt Rainer Muhs.

Hof Muhs: Seit 1992 ein Biohof – 1923 wurde der Hof von Rainer Muhs Eltern gegründet. – 1992 übernahm Rainer Muhs den Hof und strukturierte ihn zu einem Biohof um. – Der Hof unterliegt nur dem EU-Biosiegel und hat sich keinem weiterem Label angeschlossen. – Hof Muhs ist ein sogenannter Demonstrationsbetrieb. Er ist einer von über 240 ausgewählten Betrieben, die Besuchern, Schulklassen, Vereinen und umstellungsinteressierten Landwirten zeigen, wie Ökolandbau in der Praxis funktioniert. Das Projekt wird vom Bund unterstützt. – Öffnungszeiten für den Hofverkauf: Dienstags 9 – 13 Uhr, freitags 14.30 bis 18 Uhr

Als Biobauer achtet er darauf, dass seine Schweine alle ihre Instikte ausleben können. Wühlen können die Tiere im Stroh und der Silage, im Stall haben sie eine Liegeecke und eine Toilettenecke. Zwei Drittel des Stalls sind draußen, ein Drittel ist drinnen. Wasserdampf, der im Stall ab und an gesprüht wird, sorgt dafür, dass die Tiere sich abkühlen können und die Luft nicht zu staubig wird. „Schweine können nicht schwitzen“, erklärt Rainer Muhs. Extra Holzklappen sorgen dafür, dass sowohl im Hochsommer als auch im tiefsten Winter immer 18 Grad im Stall herrschen.

Rainer Muhs: Wichtig, dass wir alles selbst machen

Von der Aufzucht bis zur Schlachtung und dem Verkauf des Fleisches macht die Familie alles selbst. Und das ist Rainer Muhs auch wichtig. Der Fall in Flintbek hat ihn schockiert. „Ich sage eigentlich immer, kleine Strukturen sind besser. Aber auch in kleinen Unternehmen kann schlecht gearbeitet werden.“

Rainer Muhs ist froh, dass sie auf ihrem Hof alles selbst machen. „Ich habe die Tiere hier lieb gewonnen“, sagt er. Ihm sei es wichtig, dass sie nicht leiden müssen. Und dafür ist es wichtig, dass sowohl die Tiere als auch die Mitarbeiter keinen Stress haben. „Auch zwischen den Mitarbeitern muss ein gutes Klima herrschen. Sonst überträgt sich der Stress auf die Tiere“, erklärt er.

Wichtig sei auch, dass nicht zu viele Tiere auf einmal geschlachtet werden. Auf dem Hof in Krummbek wird immer nur montags und mittwochs geschlachtet. 15 Mitarbeiter hat Rainer Muhs in der Schlachterei. Meistens schlachten sie nur 13 Schweine am Stück.

Bio und konventionell: Unterschiede beim Schlachten?

Doch nicht nur Schweine werden hier geschlachtet. Auch Rinder oder Schafe von umliegenden Höfen werden zu ihm gebracht. Für das Schlachten werden die Rinder beispielsweise mit Futter auf einen Wagen gelockt, dort fixiert und mit einem Bolzenschuss bewusstlos gemacht. Kurzer Check, ob die Kuh wirklich bewusstlos ist, dann kommt der Schnitt in die Halsschlagader. Innerhalb von 60 Sekunden bluten die Tiere aus. Unterschiede zwischen Bio und konventionell gebe es beim Schlachten nicht, sagt Rainer Muhs.

Und wie fühlt sich das an, ein Tier zu töten? „Es ist immer ein ganz besonderer Moment. Ich habe da auch nach so vielen Jahren noch Ehrfurcht“, sagt er. Trotzdem sei es das Geschäft. Um Fleisch essen zu können, müssen Tiere geschlachtet werden. „Ich bin damit groß geworden. Für mich gehört das dazu“, sagt Rainer Muhs.

Dass seit dem Skandal in Flintbek mehr Bio gekauft wird, kann Rainer Muhs nicht feststellen. „Den BSE-Skandal oder Corona haben wir hier deutlich mehr gespürt.“ Teilweise sei der Andrang so groß gewesen, dass die Gemeinde sich beschwerte, weil die Straße vor dem Hof dauernd zugeparkt war.

Aktuell seien ein bis zwei Prozent des Verkaufs von Schweinefleisch Bio, sagt Rainer Muhs. Das sei nicht viel, aber es werde immer mehr. „Das Angebot ist gering, aber die Nachfrage ist groß.“