﻿Björn Demmin: Preetzer Bürgermeister will Plöner Landrat werden

Plön. Der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin bewirbt sich um den Posten des Landrates im Kreis Plön. Der 49-Jährige reichte am Mittwoch überraschend seine Unterlagen bei Kreispräsident Stefan Leyk ein. „Ich hätte meine Bewerbung nicht abgegeben, wenn ich nicht von so vielen Seiten darauf angesprochen worden wäre“, begründete Demmin die Kurzfristigkeit. Der Kreistag wählt den neuen Verwaltungschef am 8. Dezember.

Damit haben die bisher bekannt gewordenen Bewerber Christian Rahe und Stefan Leyk (beide CDU-Kreistagsabgeordnete) eine schwergewichtige Konkurrenz bekommen. Demmin hat selbst 20 Jahre beim Kreis Plön gearbeitet und kennt die Verwaltung in Plön sehr genau.

Unter den Landräten Volkram Gebel und Stephanie Ladwig war er dort zuletzt Leiter der Stabsstelle, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit, die Betreuung der Gremien und die Unterstützung der Verwaltungsspitze kümmert.

So sieht Demmin seine Chancen, gewählt zu werden?

Und wie sieht der Diplom-Verwaltungswirt seine Chancen, gewählt zu werden? „Ich weiß, dass es für eine Wahl keine Gewähr gibt, aber angesichts der Rückmeldungen aus dem Kreistag ist es nicht aussichtslos, es zu versuchen.“ Sein Team im Preetzer Rathaus wäre auch nicht traurig, wenn es mit der Wahl nicht klappen sollte, so Demmin.

Er sieht sich als gutes „allparteiliches“ Angebot für die Verwaltungsleitung. Nicht nur die Abläufe im Kreishaus sind ihm vertraut. Als Bürgermeister von Preetz sitzt er zum Beispiel im Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön. Er kennt die Klinik in Preetz oder das kreiseigene Altenheim. „Ich kenne die Kreiseinrichtungen. Ich benötige da nicht viel Einarbeitung“, sagt Demmin. Ebenso sei er vertraut mit vielen Vereinen und Verbänden im Kreis.

Demmin: Wenn Landrat, dann ausschließlich in Plön

Sein Antrieb für die Kandidatur sei es nicht, einfach nur Landrat zu werden, betont Demmin. Er werde sich im Falle seines Scheiterns nicht in Steinburg oder Nordfriesland bewerben. Seine Bewerbung hänge an dem Kreis Plön. So sei es auch mit seinem Bürgermeisteramt in Preetz gewesen. In Quickborn oder Schleswig hätte er sich nicht beworben.

Demmin ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Ursprünglich stammt er aus Plön, wo sein Vater Ulf Demmin lange Jahre Bürgermeister war. Zwischen 1996 und 2015 arbeitete er in der Kreisverwaltung, bevor er zum Bürgermeister von Preetz gewählt wurde.

So sind die Stimm-Verhältnisse im Plöner Kreistag

Der Plöner Kreistag ist stark zersplittert. Eine Vorhersage über den Ausgang der Landratswahl ist schwer möglich. Auch innerhalb einiger Fraktionen kann mit einem unterschiedlichen Stimmverhalten gerechnet werden.

Unklar ist, wie sich die CDU-Abgeordneten zum parteilosen Demmin verhalten. Der offizielle Kandidat der CDU-Fraktion ist Stefan Leyk. Er erhielt in einer internen Abstimmung 14 Stimmen. Drei entfielen aber auf den CDU-Mitbewerber Christian Rahe. Dazu gab es drei Enthaltungen.

Der Plöner Kreistag besteht aus 56 Mitgliedern. In den ersten beiden Wahlgängen muss ein Kandidat mehr als die Hälfte der absoluten Stimmen erreichen. Das wären 29. Im dritten Wahlgang – wenn es überhaupt so weit kommt – reicht die einfache Mehrheit. Es wird geheim abgestimmt.

So ist die Sitzverteilung im Plöner Kreistag: CDU 22, SPD 14, Grüne 6, Klar.Grün 4, FDP 3, Linke 2, AfD 2, Fraktionslos 3. Die kleinen Fraktionen von UWG und KWG haben sich in diesem Jahr aufgelöst. Am 14. Mai 2023 finden Kommunalwahlen statt, kurz nach der Amtseinführung. des neuen Chefs der Plöner Kreisverwaltung.