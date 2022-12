﻿Björn Demmin wird neuer Landrat: Wie geht es im Rathaus von Preetz weiter?

Preetz. Es war eine spannende Landratswahl im Kreistag von Plön. Im dritten Wahlgang kürten die Politikerinnen und Politiker Björn Demmin zum neuen Landrat und bescherten seinem Konkurrenten Stefan Leyk eine deutliche Niederlage. Diese Wahl hat Auswirkungen auf die größte Stadt des Kreises: Denn Preetz verliert damit seinen sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung beliebten Bürgermeister. Wann steht die Neuwahl an? Und wer stellt eigene Kandidaten auf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir würden die Bürgermeisterwahl gerne mit den Kommunalwahlen zusammenlegen“, erzählt Gesa Timmermann, Büroleitende Beamtin im Rathaus von Preetz. Die Wahlen für den Kreistag und die Stadt- beziehungsweise Gemeindevertretungen sind für Sonntag, 14. Mai 2023, vorgesehen. „Wir leiten entsprechend alles in die Wege“, kündigt sie an.

Freude über den Erfolg und Bedauern über den Verlust

Wie ist die Stimmung im Rathaus? „Ich darf wohl für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, dass sie sich für Björn Demmin freuen, aber auch enttäuscht sind, so einen kompetenten Verwaltungschef zu verlieren“, sagt Timmermann. Auch die Fraktionen in der Stadtvertretung gratulierten Demmin zu seinem Erfolg, bedauerten aber gleichzeitig den Verlust für Preetz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sehen, dass er der beste Mann für die Kreisverwaltung ist, es ist aber schade für Preetz“, sagt Anke Johanßon als SPD-Fraktionsvorsitzende in der Stadtvertretung Preetz. Die SPD hatte Demmin bei seiner ersten Wahl zum Bürgermeister unterstützt, bei der er sich gegen vier Mitbewerber durchsetzte. Bei seiner Wiederwahl im vergangenen Jahr hatte Demmin keinen Gegenkandidaten. „Wir wünschen ihm von Herzen Erfolg, wissen aber auch, was wir verlieren“, so Johanßon. Die Suche nach neuen Kandidaten müsse man nun in Ruhe angehen.

CDU will mit eigenem Kandidaten ins Rennen gehen

Die CDU ist da schon etwas weiter. „Wir wollen mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen“, kündigt Fraktionsvorsitzender Axel Schreiner an. Zu der Frage, ob der eigene Bewerber aus den Reihen der CDU-Fraktion kommen könnte, hielt er sich bedeckt. „Dazu will ich jetzt noch nichts sagen.“

Die acht Jahre mit Demmin seien sehr gut gelaufen, erklärt er. "Wir fühlten uns gut aufgehoben und sind sehr zufrieden mit seiner Leistung – es war auch ein ganz anderer Stil als mit seinem Vorgänger Wolfgang Schneider." Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik bezeichnet er als sehr gut. Deshalb hätten die Politiker 2021 auch bei der Fehlberechnung zur Kita-Reform zur Verwaltung gestanden.

Arne Drews, Fraktionsvorsitzender der Grünen, wünscht Demmin auch mit Blick auf die Querelen im Kreistag alles Gute. „Es ist sicher nicht ganz so schön, in den Fischteich des Kreises einzusteigen.“ Der Bürgermeister habe das Team gut zusammengehalten. „Er hat Preetz eine ganze Ecke weitergebracht.“ Nicht umsonst habe es bei der Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr keinen Gegenkandidaten gegeben. Jetzt werde es schwer, so einen Verwaltungschef zu finden.

Grüne wollen nicht den Steigbügelhalter spielen

Werden die Grünen einen Kandidaten aufstellen? „Dazu mag ich noch nichts sagen“, so Drews. Die Grünen würden nun mit den anderen Parteien reden. „Wir werden aber nicht den Steigbügelhalter für jemanden machen, der nicht passt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bei Sachfragen sei Demmin immer ein guter Ansprechpartner, lobt Wolf Bendfeldt (FWG). Die Zusammenlegung mit der Kommunalwahl werde sehr eng, weil bestimmte Fristen eingehalten werden müssten. „Die Wahl an einem Tag wäre aber aus unserer Sicht ideal, weil es dann eine größere Beteiligung gibt“, meint er.

Was wünscht er sich für die Bewerber? „Obwohl das Gesetz keine Voraussetzungen in dieser Hinsicht vorschreibt, wäre eine Verwaltungserfahrung nicht schlecht“, betont er. Auch Kenntnisse im Baurecht seien hilfreich, weil Preetz eine eigene Baubehörde habe. Entweder vor Weihnachten oder Anfang Januar sollte eine Sondersitzung im Haupt- und Finanzausschuss anberaumt werden, um die Wahl auf den Weg zu bringen.

Dafür plädiert auch Jörg Fröhlich (BGP). Man müsse das weitere Prozedere besprechen. Er gratuliere Demmin zur Wahl, die er mit einem überzeugenden Ergebnis gewonnen habe. Aber auch er sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Man müsse sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin machen. „Wir würden uns freuen, wenn auch eine Frau antritt.“