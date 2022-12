﻿Blackout: So schützen Gemeinde und Freiwillige Feuerwehr die Bürger in Laboe

Laboe. Was tun, wenn es tatsächlich zum Ernstfall kommt? Sprich: zur Naturkatastrophe durch Hochwasser oder Schnee oder aber zum Blackout – dem sogenannten Schwarzfall? Darauf hat die Gemeinde Ostseebad Laboe mit ihrer Freiwilligen Feuerwehr unter Federführung einer eigens dafür eingerichteten Arbeitsgruppe Antworten parat. Das Konzept für den Schutz und die Versorgung der Bevölkerung im Notfall steht auf mehreren Säulen und sieht unter anderem drei „Leuchttürme“ im Ort vor. „Wichtig ist vor allem, dass die Menschen im Notfall wissen, wohin sie gehen müssen, um Informationen oder Hilfe zu bekommen oder einfach nur ihr Handy aufladen wollen“, sagte Wehrführer Volker Arp, zugleich Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes.

In der Turnhalle werden Feldbetten aufgestellt

Ein solcher „Leuchtturm“ wird das Schulgelände sein. Dort, so erläuterte Arp, werde das Notstromaggregat mit seinem leistungsstarken Lichtmast aufgestellt, das den gesamten Bereich Turnhalle und Schulküche über die bereits installierten Einspeisepunkte mit Strom versorgt. In der Turnhalle sollen Feldbetten aufgestellt, in der voll ausgestatteten Küche gekocht werden. Was passiert, wenn der Diesel ausgeht? Auch diese Frage ist bereits durch eine Vereinbarung mit einem privaten Dieselanbieter im Ort geklärt. „Wir haben damit im Notfall Zugriff auf die Tankstelle“, berichtete Arp.

Das Notstromaggregat war bereits 2017 für rund 60 000 Euro angeschafft worden, denn solange denke die Wehr bereits über einen solchen Katastrophenfall und die dann notwendigen Maßnahmen nach. Doch angesichts der aktuellen Lage und vor dem Hintergrund der Ereignisse – wie im Ahrtal oder auch bei Nordstream 2 – werde sehr deutlich, wie anfällig die Infrastruktur sei, so Arp. „Darauf müssen wir vorbereitet sein“, betonte er.

Verträge mit der privaten Wirtschaft geschlossen

Zum Konzept gehören weitere Vereinbarungen, die die Gemeinde bereits mit der privaten Wirtschaft abgeschlossen hat. Denn das Hotel Seeterrassen hat sich bereitgefunden, im Katastrophenfall eine Versorgung der Einsatzkräfte sicherzustellen. Der Supermarkt Edeka-Alpen hat zugestimmt, dass die Feuerwehr im Ernstfall auch außerhalb der Öffnungszeiten Zugang zum Markt und den Lebensmitteln bekommt. „Über diese gute Unterstützung sind wir sehr froh“, betonte Arp. Eine dritte Vereinbarung sei noch in Arbeit. „Die Gemeinde will mit Rolf Aulitzky verhandeln, dass er mit seiner Gulaschkanone ebenfalls eine Versorgung sicherstellt“, kündigte der Wehrführer an.

Enger Kontakt zwischen „Leuchttürmen“ und Lagezentrum

Zwei weitere Leuchttürme werden das Laboer Rathaus und der Tourismusbetrieb sein. „Dort sollen dann Mitarbeiter der Gemeinde sitzen, die mit Funk, Heizung, Strom ausgestattet werden, um die Menschen mit Informationen zu versorgen, aber auch Hilfen zu koordinieren“, so Arp weiter. Denn die drei „Leuchttürme“ werden mit dem Lagezentrum im Laboer Feuerwehrgerätehaus, wo auch der Bürgermeister im Einsatz sein wird, verbunden sein. Außerdem soll dort ein kompletter Zug Einsatzkräfte mit ihren Familien jeweils acht Stunden untergebracht werden. „Das empfiehlt auch der Landesfeuerwehrverband“, so Arp.

Technischer Kraftprotz als wichtige Säule im Konzept

Mit dem gerade in Dienst gestellten neuen Einsatzleitwagen habe die Gemeinde gerade eine weitere wichtige Säule im Konzept zum Bevölkerungsschutz geschaffen, so Arp weiter. Denn dieses 225 000 Euro teure Fahrzeug ist ein technischer Kraftprotz. Vom Lagezentrum aus kann zum Beispiel die gesamte Lage mit Karten und Plänen in das Fahrzeug übertragen werden. Das Fahrzeug verfügt auch über ein Satellitentelefon, sodass eine von anderen Netzen unabhängige Kommunikation möglich ist. Auch Funk, Einsatzsoftware, Licht- und Kameratechnik sind vorhanden.

„Eine Investition in den Brandschutz ist eine Investition in die Sicherheit der Bürger, das hat die Gemeinde erkannt“, hatte Bürgermeister Heiko Voß betont.

Eines betonte der Wehrführer ausdrücklich: „Bevölkerungsschutz ist keine Aufgabe der Feuerwehr, sondern der Kommune, des Amtes, des Kreises und Landes“, so Arp. Gleichwohl sehe er die Notwendigkeit, gerüstet zu sein und nicht auf andere zu warten. „Wir sind mit unserem Konzept autark“, so Arp. Allerdings appelliere er an alle Menschen, „sich zu bevorraten, sich gegenseitig zu helfen und auf den Nachbarn zu achten“. Das rate auch der Landesfeuerwehrverband, der die Kommunen ebenfalls auffordere, sich vorzubereiten auf einen solchen Ernstfall. „Es ist nicht die Frage, ob er kommt, sondern nur noch, wann er kommt“, ist Arp überzeugt.